L’affiche de l’Armée des morts de Zack Snyder parie gros sur Dave Bautista et ses soldats Zombie-Heist

Une nouvelle affiche pour Zack Snyder’s Armée des morts est sorti. L’affiche colorée avertit les téléspectateurs de toujours « parier sur les morts », ce qui semble assez sage compte tenu du scénario, qui a été écrit par Snyder avec Shay Hatten et Joby Harold. Le film se déroule à la suite d’une épidémie de zombies à Las Vegas, alors qu’un groupe de mercenaires prend le pari ultime, s’aventurant dans la zone de quarantaine pour réussir le plus grand braquage jamais tenté.

PARIEZ TOUJOURS SUR LA MORT. #ArmyOfTheDead

Dans certains cinémas en mai et sur Netflix le 21 mai. pic.twitter.com/EN22TuRMaR – Zack Snyder (@ZackSnyder) 3 avril 2021

Zack Snyder a beaucoup fait les manchettes ces dernières années, la plus grande partie de l’attention étant consacrée à sa coupe de Ligue de justice, qui est actuellement diffusé sur HBO Max après deux ans de débats et de controverses. Quand il s’agissait de faire Armée des morts, le réalisateur a eu un temps beaucoup plus facile que de travailler avec Warner Bros. « J’ai essayé d’y arriver d’une manière super intime et personnelle », a déclaré Snyder dans une récente interview. « Ce n’est pas fait par un comité », faisant allusion à la débâcle de Warner Bros. Ligue de justice fait.

Armée des morts était un projet personnel pour Zack Snyder mettant l’accent sur la conscience des zombies, bien que cela ne ressemble peut-être pas à ça d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent. « Dès la première conceptualisation du film, ils allaient être ces zombies évolués [that are] semi-conscients « , dit le réalisateur. » Nous les traitons un peu comme des loups, un peu comme un chien. Ils ne sont pas nécessairement pleinement réalisés et parlent ou quoi que ce soit. Mais ils peuvent s’organiser. « Le concepteur sonore et monteur de longue date de Snyder, Scott Hecker, dit que le prochain film est »Océan 11 avec des zombies, « et double aussi la vision de Snyder des zombies. » C’est juste des trucs dingues et dingues. Ce n’est pas seulement votre film de zombies typique. Il a en fait beaucoup de cœur, si cela a un sens. «

Armée des morts étoiles Dave Bautista comme Scott Ward, Ella Purnell comme Kate Ward, Omari Hardwick comme Vanderohe, Ana de la Reguera comme Cruz, Theo Rossi comme Burt Cummings, Matthias Schweighöfer comme Ludwig Dieter et Nora Arnezeder comme Lily « The Coyote ». Hiroyuki Sanada joue Hunter Bly, tandis que Tig Notaro est venu remplacer Chris D’Elia et joue un personnage nommé Marianne Peters. Le film met également en vedette Raúl Castillo comme Mikey Guzman, Huma Qureshi comme Geeta, Garret Dillahunt comme Frank Peters, Michael Cassidy, Samantha Win comme Chambers, Richard Cetrone comme Zeus, Chelsea Edmundson comme Misty Hillman et Steve Corona comme M. Hillman.

Zack Snyder a confirmé qu’il en avait complètement fini avec Armée des morts à la fin du mois dernier. « Armée c’est fini « , a déclaré Snyder. » Je suis super fier et heureux. Je pense que c’est incroyable. J’ai hâte que les fans aient la chance de le voir », a-t-il déclaré avant de taquiner qu’une nouvelle bande-annonce est en route.« J’ai eu une expérience formidable avec Netflix, les acteurs et l’équipe. Le tournage du film a probablement été mon expérience cinématographique la plus joyeuse en ce qui concerne la production. » Armée des morts sera diffusé le 21 mai, exclusivement sur Netflix. Vous pouvez consulter la toute nouvelle affiche ci-dessus, grâce à Twitter officiel de Zack Snyder Compte. La nouvelle bande-annonce fera probablement ses débuts dans les prochaines semaines.

Sujets: Army of the Dead, Netflix, Streaming