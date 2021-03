L’affiche de la série Marvel Loki avec Tom Hiddleston confirme l’intrigue du voyage dans le temps

Chez Marvel, les choses se succèdent maintenant rapidement: avec le succès de la première série MCU WandaVision et la série MCU lancée aujourd’hui Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney + la prochaine série MCU est déjà annoncée: le méchant et l’anti-héros le plus populaire de Marvel Loki avec Tom Hiddleston reçoit sa propre série, qui sur 11 juin sur Disney + va au début.

Il y a maintenant une correspondance première affiche à la prochaine série dans la nouvelle Univers cinématographique Marvel avec le Loki préféré du public arrivée. Même s’il n’y a pas beaucoup de place sur l’affiche, il reste encore beaucoup à découvrir: vous pouvez voir Tom Hiddleston comme un anti-héros opaque qui – on le sait – toujours dans l’ombre de son frère, le dieu du tonnerre Thor (Chris Hemsworth) et a causé de nombreuses catastrophes dans le passé. Maintenant Loki s’appelle Prisonnier avec un collier électronique sur la photo, qui est apparemment censé le contrôler.

Il porte également Loki une sorte d’uniforme l’organisation connue de la bande dessinée Autorité de variation de tempsqui veille sur le multivers. Dans l’arrière-plan de l’affiche est un énorme horloge sur la photo, une autre indication des décalages horaires qui joueront un rôle important dans la série. Parce que comme les détails de la première histoire l’ont déjà confirmé, Loki voyage à travers l’espace et le temps dans la série.

C’est ça la série Loki

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a déjà beaucoup d’avance révéler l’intrigue: Cela commence après les films « Infinity War » et « Endgame » et, comme je l’ai dit, inclut le voyage dans le temps – également dans le passé. Quand les Avengers remontent le temps jusqu’à la bataille de New York dans la lutte contre Thanos, à la recherche du Pierre de l’espace (Tesseract), réussit Loki avec cette pierre fuir et en rencontrer un se téléporter vers un endroit inconnu.

Loki est connu pour ses plans sournois et sans scrupules contre son demi-frère Thor, avec qui il a déjà causé beaucoup de méfaits. L’intrigue de sa première aventure solo n’est en aucun cas inférieure. Alors que Loki est en fuite et voyage à travers l’espace et le temps, son voyage dans le temps devrait même avoir un impact sur l’intrigue de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

Qui d’autre joue? Outre Tom Hiddleston, le casting de la série comprend également Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. La série est de Michael Waldron (« Rick et Morty ») et est dirigée par Kate Herron.

Sur premier trailer de la série est encore longtemps à venir. Regarde encore ici pour ça clip de prévisualisation exclusif pour la série: