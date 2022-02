L’affiche de la série Halo unit Master Chief à un casting complet

Paramount+ et IGN a récemment révélé une toute nouvelle affiche mettant en vedette les principaux personnages humains du prochain Halo Séries télévisées. Récemment publié sur Twitter dans le cadre de l’événement FanFest d’IGN, la toute nouvelle affiche révèle Master Chief aux côtés de ses alliés humains. La prochaine adaptation télévisée en direct de l’emblématique série de jeux vidéo Xbox devrait être diffusée le mois prochain. Vous pouvez consulter la toute nouvelle affiche montrant Master Chief s’unissant à ses camarades Spartans ci-dessous.







L’affiche illustrée ci-dessus révèle le Master Chief de Pablo Schreiber debout devant et au centre. À sa gauche se trouvent le jeune civil humain Kwan Ha (Yerin Ha), le voyou Spartan Soren-066 (Bokime Woodbine) et la célèbre scientifique de l’UNSC et créatrice de Spartan-II, le Dr Catherine Halsey (Natascha McElhone). À la droite de Master Chief se trouvent les autres Spartans de Silver Team; Kai-125 (Kate Kennedy), Riz-028 (Natasha Culzak) et Vannak-134 (Bentley Kalu). En arrière-plan, vous pouvez apercevoir un phacochère et un camping de l’UNSC. L’affiche comporte également le logo de la série, ainsi que la date de sortie actuelle du 24 mars.

Halo est une prochaine série télévisée américaine de science-fiction militaire basée sur la franchise de jeux vidéo du même nom. Le synopsis actuel de la série révèle qu’elle suivra « un conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant ». Halo tissera des histoires personnelles profondément dessinées avec de l’action, de l’aventure et une vision richement imaginée de l’avenir. »

le Halo La série mettra en vedette Pablo Schreiber en tant que Master Chief Petty Officer John-117, Natascha McElhone en tant que Dr Catherine Halsey (scientifique pour l’UNSC et créatrice du projet Spartan-II), Yerin Ha en tant que Kwan Ha, Charlie Murphy en tant que Makee, Shabana Azmi en tant qu’amiral Margaret Parangosky (directrice de l’ONI), Bokeem Woodbine en tant que Soren-066, Olive Grey en tant que Miranda Keyes, Kate Kennedy en tant que Kai-125, Natasha Culzac en tant que Riz-028, Bentley Kalu en tant que Vannal-134, Danny Sapani en tant que capitaine Jacob Keyes et Jen Taylor dans le rôle de Cortana (une construction d’IA d’intelligence artificielle).

La série télévisée Halo de Paramount a traversé l’enfer du développement







À l’origine, la prochaine série devait sortir en 2015, avec Steven Spielberg comme producteur. Le 21 mai 2013, Steven Spielberg était attaché à la production exécutive d’une série télévisée basée sur la franchise de jeux vidéo Halodistribué par Xbox Entertainment Studios et la société de Spielberg, Amblin Television, qui s’intitulera Halo : la série télévisée. Le 28 juin 2018, Showtime a reçu une commande de série de 10 épisodes. Kyle Killen devait être showrunner, scénariste et producteur exécutif, tandis que Rupert Wyatt était attaché en tant que réalisateur et producteur exécutif. Le 3 décembre, Wyatt a démissionné de ses fonctions de directeur et d’EP en raison de conflits d’horaire. Il a ensuite été remplacé par Otto Bathurst en février 2019, lorsqu’il a été signalé que Bathurst dirigerait le pilote avec plusieurs autres épisodes.





Il a été révélé plus tard que le nombre d’épisodes pour Halo était passé de 10 épisodes à 9. Le 24 février 2021, la série a été déplacée de Showtime à Paramount +. Le président de Showtime, Gary Levine, a déclaré que l’émission était une valeur aberrante pour la marque de l’entreprise et qu’en tant que « grande émission de tente large », elle convenait mieux au service de Paramount. En janvier 2022, le producteur exécutif Justin Falvey a révélé que l’émission avait le potentiel de durer plusieurs saisons et que David Wiener était envisagé comme showrunner pour sa deuxième saison. Le 15 février 2022, avant la première de sa série, Paramount + a renouvelé pour une deuxième saison, avec Wiener comme showrunner et producteur exécutif.

Halo sera disponible en streaming sur Paramount + le 24 mars. La prochaine série télévisée comprendra un total de 9 épisodes avec des durées d’environ 50 à 60 minutes. Actuellement, Halo a un budget estimé à 200 millions de dollars, avec des épisodes réalisés par Otto Bathurst, Jonathan Liebesman, MJ Bassett, Roel Reine et Jet Wilkinson. Alors que l’annonce de la deuxième saison de Halo est encore très récent, il n’y a actuellement aucun autre détail concernant la nouvelle saison pour le moment.









