L’affiche de la saison 5 de Cobra Kai taquine la guerre imminente du karaté

Pour marquer seulement 17 jours avant la sortie de Cobra Kaï Saison 5, Netflix a publié une nouvelle affiche qui met le casting du grand ensemble à l’honneur. Avec le sinistre maître de karaté Terry Silver en son centre. Publié via Netflix geek, l’affiche taquine la guerre imminente entre Daniel LaRusso de Ralph Macchio, Johnny Lawrence de William Zabka et Terry Silver de Thomas Ian Griffith, qui continue de resserrer son emprise sur la vallée. Vous pouvez consulter la nouvelle affiche pour Cobra Kaï Saison 5 ci-dessous.

La nouvelle affiche montre son grand ensemble de personnages bien-aimés, y compris le Karate Kid les aînés Ralph Macchio comme Daniel LaRusso, William Zabka comme Johnny Lawrence, Thomas Ian Griffith comme Terry Silver et Yuji Okumoto comme Chozen Toguchi. La jeune génération, qui comprend Xolo Maridueña dans le rôle de Miguel Diaz, Tanner Buchanan dans le rôle de Robby Keene, Mary Mouser dans le rôle de Samantha LaRusso et Jacob Bertrand dans le rôle d’Eli « Hawk » Moskowitz, est prête à se battre devant l’affiche.

Cobra Kaï a été un énorme succès depuis ses débuts en 2018. La série reprend 34 ans après les événements de Le Karaté Kid franchise, et met l’accent sur un Johnny Lawrence en difficulté, maintenant dans la cinquantaine, qui travaille comme bricoleur à temps partiel. Après avoir perdu son emploi, un Johnny déprimé utilise ses talents de karaté pour défendre son nouveau voisin adolescent Miguel Diaz contre un groupe d’intimidateurs. Miguel convainc Johnny de lui apprendre l’art martial, et ainsi Johnny rouvre le dojo Cobra Kai comme un moyen de retrouver ses gloires passées.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis lors, notamment des batailles de karaté à l’école et divers tournois All-Valley, dont le dernier a été remporté par Cobra Kai, qui est maintenant dirigé par Le Karaté Kid Partie III le méchant Terry Silver. Suite aux résultats choquants du Tournoi All-Valley, Cobra Kai Saison 5 trouve Terry Silver en train d’étendre l’empire Cobra Kai et d’essayer de faire de son style de karaté « No Mercy » le seul jeu en ville. Avec Kreese derrière les barreaux et Johnny Lawrence mettant le karaté de côté pour se concentrer sur la réparation des dommages qu’il a causés; Daniel LaRusso doit faire appel à un vieil ami pour obtenir de l’aide.





Cobra Kaï La saison 5 verra Terry Silver atteindre le méchant du sommet

Le Karaté Kid Partie III le méchant Terry Silver s’est avéré être un ajout très bienvenu au monde de Cobra Kaï, avec la menace à queue de cheval qui se frayait un chemin dans la procédure et émergeait comme le plus grand serpent de la série à ce jour. L’acteur Thomas Ian Griffith a taquiné l’influence de Silver sur la saison 5, et il semble que les choses vont encore empirer pour Daniel et Johnny et leur nouvelle alliance.

« Vous allez voir le prochain niveau de Terry Silver », a taquiné Griffith. «C’est comme ce que disent les créateurs:« Et si Terry avait remporté le tournoi de karaté All Valley en 1989? Nous allons donc explorer cela – et c’est fascinant.

Avec Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Martin Kove, Peyton List et Thomas Ian Griffith, Cobra Kaï La saison 5 devrait débarquer sur Netflix le 9 septembre.