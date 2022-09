L’affiche de la saison 4 de You promet un bon moment sanglant

Penn Badgley est de retour, et il a une toute nouvelle identité dans le dernier regard sur Tu Saison 4. Sortie par Twitter aux côtés du premier teaser de la prochaine série de l’émission de harceleur à succès de Netflix, la nouvelle affiche taquine la transformation de Joe Goldberg en professeur Jonathan Moore et promet «un bon moment sanglant». Vous pouvez consulter l’affiche pour Tu Saison 4 ci-dessous.





Arborant une magnifique barbe et un costume trois pièces avec une touche de tweed, Joe Goldberg ressemble à s’y méprendre au professeur alors qu’il se verse une délicieuse tasse de thé. Eh bien, cela semble être le cas au début, mais en y regardant de plus près, le tueur en série est en fait en train de se verser une tasse de bordeaux – un terme d’argot pour le sang qui convient bien au cadre de Tu Saison 4, dans laquelle Joe se taille une nouvelle vie à Londres.

Produite par Warner Horizon Television, en association avec Alloy Entertainment et A&E Studios, la première saison de Tu est basé sur le roman de 2014 de Caroline Kepnes et suit Penn Badgely dans le rôle de Joe Goldberg, un gérant de librairie à New York, qui tombe amoureux d’un écrivain en herbe. Ce qui commence comme un béguin immature dégénère rapidement en un engouement toxique alors que Joe se révèle être un tueur en série avec une affinité pour l’obsession extrême.

Tu La saison 2 commence une tendance qui a vu chaque nouvelle saison se réinventer, emmenant Joe à Los Angeles et changeant son nom en Will Bettelheim en même temps que l’émission elle-même est passée de Lifetime à Netflix. La deuxième saison voit Joe tenter de changer ses habitudes. Malheureusement, ses meilleurs efforts ne durent pas longtemps, Joe reprenant de vieilles habitudes après être tombé amoureux du chef passionné Love Quinn.

La dernière saison de Tu trouve Joe en difficulté en tant que mari et père et vivant dans une ville de banlieue californienne. Bien sûr, l’obsession et le meurtre font bientôt leur apparition, la troisième saison se terminant avec Joe s’échappant à Paris à la recherche du dernier objet de sa sinistre obsession, Marienne.





Tu La saison 4 se déroulera en grande partie à Londres

Alors que les derniers instants de Tu La saison 3 nous fait tous croire que la quatrième saison déplacerait les choses à Paris, Joe et ses meurtres en série seront plutôt délocalisés à Londres, où Joe travaille et vit maintenant en tant que professeur Jonathan Moore. Avec une barbe.

On ne sait pas encore grand-chose d’autre sur ce Tu La saison 4 l’impliquera spécifiquement, mais le récent teaser a révélé que Tati Gabrielle reprendra le rôle de Marianne. Mais combien de temps elle durera, étant donné que Joe est de retour dans sa vie, reste à voir. Tu La saison 4 présentera de nouveaux personnages tels que Nadia (Amy-Leigh Hickman) et Kate (Charlotte Ritchie), qui tomberont sans aucun doute dans le piège de Joe, aux côtés d’Ed Speleers dans Rhys, Tilly Keeper dans Lady Phoebe, Lukas Gage dans Adam, Niccy Lin comme Sophie, Aidan Cheng comme Simon, Eve Austin comme Gemma, Ozioma Whenu comme Bénédiction et Dario Coates comme Connie.

Partie 1 de Tu La saison 4 devrait maintenant atterrir sur Netflix le 10 février, la partie 2 débutant le 10 mars 2023.