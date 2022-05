L’affiche de la saison 4 de Stranger Things demande à Vecna ​​de surveiller nos personnages préférés

Le casting principal de Choses étranges La saison 4 est surveillée de manière inquiétante par le mystérieux nouveau méchant Vecna ​​dans la dernière affiche. Publié via les réseaux sociauxl’affiche poursuit le penchant de la série pour rendre hommage aux films des années 1980 dans sa conception, avec la quatrième saison de l’émission à succès Netflix qui devrait atterrir sur la plateforme de streaming plus tard ce mois-ci.

« * crie dans demogorgon * », une légende à côté de la dernière et probablement la dernière affiche avant Choses étranges La saison 4 commence. « L’ATTENTE TOUCHE À SA FIN. Tome 1 du 27 mai. La promo brosse un tableau de la distribution principale des personnages de Choses étranges, qui seront tous familiers aux fans de la série. Au sommet se trouvent le principal groupe d’enfants, dont Finn Wolfhard dans le rôle de Mike Wheeler, Gaten Matarazzo dans le rôle de Dustin Henderson, Caleb McLaughlin dans le rôle de Lucas Sinclair, Noah Schnapp dans le rôle de Will Byers et Sadie Sink dans le rôle de Max Mayfield, qui semble avoir acquis des pouvoirs ou été possédé sur la base de la bande-annonce récente.

Cependant, Millie Bobby Brown occupe la première place sur l’affiche dans le rôle de Eleven, qui a été retransformée en la version aux cheveux courts du personnage de la toute première saison de Choses étranges. La saison 4 devrait explorer davantage le passé d’Eleven, ce qui pourrait expliquer le look. Ou Eleven sera-t-elle ramenée dans un laboratoire d’expérimentation ?

En plus de montrer le reste de la distribution du grand ensemble, y compris David Harbour dans le rôle de Jim Hopper, Winona Ryder dans le rôle de Joyce Byers et Joe Keery dans le rôle de Steve Harrington, entre autres, l’affiche met également en son centre une maison étrange, la Creel House. , qui rappelle beaucoup celui habité par Pennywise dans CE. Nul doute que l’histoire de Stephen King servira d’inspiration à certains Choses étranges Saison 4.





Le dernier méchant de Stranger Things pourrait avoir des liens avec onze





Surplombant tout cela, les yeux bleus et froids de Vecna, le dernier méchant de The Upside Down, qui vient à Hawkins pour provoquer toutes sortes de chaos et de cauchemars. Si le personnage reste pour l’instant en grande partie un mystère, il y a plusieurs indices que l’on peut déchiffrer rien qu’au nom, qui emprunte encore une fois à Donjons & Dragons.

Considéré comme l’un des plus grands méchants du jeu de table, Vecna ​​est né humain et était l’un des membres de la « caste des intouchables de la ville flan de Fleeth sur Oerth ». Formé par sa mère à l’art de la magie, Vecna ​​a juré de se venger après que sa mère ait été exécutée pour avoir pratiqué la sorcellerie. Au nom de la vengeance, Vecna ​​s’est tournée vers les arts obscurs, les maîtrisant plus que quiconque auparavant. Donc si Choses étranges ‘ Vecna ​​n’est en rien comparable à sa source, ils seront en effet une force redoutable.

Des rumeurs ont depuis émergé selon lesquelles Vecna ​​pourrait avoir des liens avec Eleven, le personnage étant peut-être le numéro 1 du numéro 11 d’Eleven, et donc le premier sujet expérimenté au Hawkins Laboratory. Considérant que la saison 4 devrait plonger dans le passé d’Eleven, et avec Matthew Modine qui doit reprendre le rôle du scientifique Martin Brenner, il va de soi que nous pourrions remonter encore plus loin aux origines de One.

Choses étranges La saison 4 sortira en deux parties, le premier volume devant être diffusé sur Netflix le 27 mai 2022. Le deuxième volume sortira cinq semaines plus tard, le 1er juillet 2022.





