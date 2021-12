L’affiche de la saison 4 de Cobra Kai arrive avant la première du réveillon du Nouvel An

Netflix terminera l’année dans le bon sens avec la première de Cobra Kai saison 4. Cela signifie que nous avons la chance d’avoir deux saisons en une seule année, car la saison 3 a fait ses débuts sur le streamer au début de l’année. Avant la sortie des nouveaux épisodes du réveillon du Nouvel An, une affiche officielle a été publiée, taquinant le grand tournoi de karaté à venir. Sa conclusion sera-t-elle à la hauteur de la bagarre originale entre Daniel LaRusso de Ralph Macchio et Johnny Lawrence de William Zabka ?

On sait que la saison 4 de Cobra Kai cherchera à racheter Le Karaté Kid Partie III. Thomas Ian Griffith sera de retour dans le rôle de Terry Silver, reprenant son rôle du troisième Karate Kid film. Bien que le troisième volet n’ait pas été aussi bien reçu que ses prédécesseurs, Macchio a récemment expliqué dans une interview à Empire qu’il y avait toujours de la valeur pour les fans à inclure des éléments de tous les films, même ce troisième.

« Il y a un autre angle pour Terry Silver, et lorsque vous invoquez ces histoires et plongez dans les zones grises, cela élargit l’univers et l’histoire », a déclaré Macchio. « C’est cette chance de prendre quelque chose qui n’a pas fonctionné et d’essayer de en faire du fruit. Peut-il porter du fruit ? Il l’a fait. La saison 4 est le prochain niveau. »

Quant à ce qui a convaincu Macchio lui-même de revenir pour la série en premier lieu, avant qu’il n’y ait aucune garantie que ce serait un succès, l’acteur crédite les créateurs Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald. Ils ont tous déjeuné pendant des heures pour régler les détails et Macchio a été impressionné par tout ce qu’il a entendu, en disant : « Alors que je commençais à écouter et à éplucher les couches d’oignons de ce concept, j’ai vu la fraîcheur de celui-ci. Il y avait encore un saut. de foi, mais je savais que le moment était venu. J’ai juste fait confiance à mon instinct. »

Situé 34 ans plus tard, Cobra Kai est une suite héritée de Le Karaté Kid. Il adopte une approche intéressante en prenant un méchant majeur du film original de Johnny Lawrence (William Zabka), en le plaçant davantage dans un rôle de protagoniste que les téléspectateurs pourraient être surpris de se retrouver enracinés. De nombreux autres personnages de la franchise se sont également impliqués depuis dans la série, et il y a eu des références comme moyen de rendre hommage à M. Miyagi de Pat Morita. À ce stade, nous attendons de voir Hilary Swank apparaître également à un moment donné, mais peut-être qu’ils gardent cela pour une surprise.

Cobra Kai a été créé à l’origine pour YouTube Red, où ses deux premières saisons ont été développées. Avant le lancement de la saison 3, l’émission a été reprise sur Netflix où elle a trouvé une nouvelle vie avec un public beaucoup plus large, se catapultant pour devenir l’une des émissions les plus populaires au monde. La saison 3 a fait ses débuts plus tôt cette année dans sa nouvelle maison sur Netflix, et la saison 4 est la première saison à être produite après le passage officiel à Netflix. Mieux encore, une cinquième saison est confirmée comme étant en route et Netflix a déjà mis en place le renouvellement.

Regarder Cobra Kai saison 4 lors de sa sortie sur Netflix le 31 décembre.





