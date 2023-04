L’affiche de la saison 3 de The Witcher est sortie, la première bande-annonce arrive demain

En prévision de ce qui sera probablement la première bande-annonce, une nouvelle affiche pour Le sorceleur la saison trois taquine la dernière sortie d’Henry Cavill en tant que chasseur de monstres Geralt de Riv. Libéré avec l’aimable autorisation de Netflixl’affiche trouve Geralt de Cavill protégeant la princesse Ciri pour la dernière fois avant de quitter la série et de faire place à Les jeux de la faim star Liam Hemsworth pour prendre la relève en tant que personnage de jeu vidéo bien-aimé. Découvrez la première affiche de Le sorceleur saison trois ci-dessous.





« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent s’affrontent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire », le synopsis officiel de la saison trois de Le sorceleur lit. « Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La showrunner de retour Lauren Hissrich a promis que Le sorceleur la saison trois sera fidèle aux livres sur lesquels la série est basée. Ce qui est plutôt ironique compte tenu de ce qui a été rapporté concernant le départ de Cavill. « Ce qui est si intéressant, c’est que la saison trois, pour moi, est la chose la plus proche que nous ayons faite en tant qu’adaptation individuelle des livres », a déclaré Hissrich. « Évidemment, nous ne pouvons pas faire chaque page, mais Le temps du mépris nous a donné tant de grands événements d’action, de points d’intrigue, de moments déterminants pour les personnages, d’énormes révélations d’un grand méchant. Il y a tellement de choses à faire que nous avons pu coller vraiment, vraiment étroitement avec les livres. »





The Witcher peut se terminer avec la saison 5

Netflix

Fans de Le sorceleur ont été stupéfaits d’apprendre qu’Henry Cavill quittera la série à la fin de la troisième saison. « Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison quatre », a déclaré Cavill dans un communiqué via les réseaux sociaux. Ainsi, Jour de l’Indépendance : Résurgence star et frère de Thor, Liam Hemsworth, prendra la tête de Le sorceleur avec la saison 4.

La nouvelle n’a pas été bien accueillie par le public, dont certains ont depuis lancé des pétitions appelant à ce que Cavill revienne. Cela a laissé la série sur un terrain quelque peu fragile, avec des rumeurs récentes affirmant que Le sorceleur n’ira pas au-delà de cinq saisons.

Hemsworth a hâte de revêtir une perruque aux cheveux blancs et de combattre des bêtes dans Le sorceleur. « En tant que fan de Witcher, je suis ravi de l’opportunité de jouer Geralt of Rivia », a déclaré Hemsworth lors de l’annonce du casting. « Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du Loup Blanc pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment excité d’entrer dans Le sorceleur monde. »

Dirigé par Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv aux côtés d’Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg et de Freya Allan dans le rôle de Ciri, saison trois de Le sorceleur n’a pas encore reçu de date de sortie, mais devrait faire ses débuts sur Netflix plus tard cette année.