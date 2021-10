L’affiche de House of Gucci rassemble le casting stellaire du thriller glamour de Ridley Scott

Une nouvelle affiche pour le prochain thriller biographique de Ridley Scott, Maison Gucci, rassemble la distribution stellaire du film, les transformant en un ensemble bien habillé, mais loin d’être bien intentionné, de personnages de la vie réelle. Vous invitant à « Rejoindre la famille » ce Thanksgiving, l’affiche nous rappelle une fois de plus les acteurs empilés, dont chacun pourrait recevoir beaucoup d’attention la saison des récompenses.

L’affiche rassemble les acteurs principaux du film, avec Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani au premier plan de cet héritage qui vaut la peine d’être tué. Aux côtés d’elle à gauche et à droite se trouvent Adam Driver dans le rôle de Maurizio Gucci, Jeremy Irons dans le rôle de Rodolfo Gucci, Al Pacino dans le rôle d’Aldo Gucci et Jared Leto dans le rôle de Paolo Gucci, qui a encore une fois l’air méconnaissable grâce à son double menton et sa racine des cheveux fuyante.

Maison Gucci voit Lady Gaga revenir au grand écran pour la première fois depuis sa performance nominée aux Oscars dans Bradley Cooper’s Awards-darling A Star is Born en 2018. Le film trouve la chanteuse et actrice dans le rôle de Patrizia Reggiani, l’ex-femme de Maurizio Gucci (Adam Driver), qui a été jugé et condamné pour avoir orchestré l’assassinat de l’icône de la mode sur les marches de son bureau en 1995. Le procès a rapidement fait sensation médiatique, révélant qu’après 12 ans de mariage et deux enfants, Gucci avait décidé de partir Reggiani pour une autre femme.

Pendant ce temps, Patrizia Reggiani a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau, que ses enfants ont blâmée pour ses actions et son plan d’assassinat. Reggiani a été surnommée la « Veuve noire » par la presse et a été condamnée à 29 ans, bien que sa peine ait été réduite après un appel réussi au motif que sa tumeur au cerveau avait affecté son comportement. Reggiani a ensuite purgé 18 ans de prison avant d’être libéré en 2016.

Réalisé par Ridley Scott, et basé sur le livre de 2001 La maison Gucci : une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité par Sara Gay Forden, le synopsis officiel de Maison Gucci se lit « inspiré de l’histoire vraie et choquante de l’empire familial derrière la maison de couture italienne Gucci. Couvrant trois décennies d’amour, de trahison, de décadence, de vengeance et finalement de meurtre, nous voyons ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille ira pour le contrôle. »

Aux côtés de Lady Gaga et de la distribution principale figurant sur l’affiche, le reste de la distribution de soutien comprend Salma Hayek, Jack Huston, Reeve Carney, Camille Cottin, Medlina Diana Ghenea, Mehdi Nebbou et Miloud Mourad Benamara.

Les événements réels derrière Maison Gucci sont pour le moins controversés, l’adaptation à venir ayant déjà été mal accueillie par Patrizia Gucci, l’un des cousins ​​germains de Maurizio Gucci, qui a depuis publiquement dénoncé l’interprétation cinématographique des événements par Ridley Scott, les décrivant comme étant loin d’être fidèles à la réalité. « Nous sommes vraiment déçus », a-t-elle déclaré à l’Associated Press plus tôt cette année. « Je parle au nom de la famille. (Les cinéastes) volent l’identité d’une famille pour faire du profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien. »

« Notre famille a une identité, une vie privée », a-t-elle poursuivi. « On peut parler de tout, mais il y a une frontière qu’on ne peut pas franchir. » Maison Gucci devrait sortir dans les salles de cinéma aux États-Unis le 24 novembre 2021 par United Artists Releasing.

Sujets : Gucci