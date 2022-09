L’affiche de Hocus Pocus 2 taquine un retour méchamment glorieux pour les sœurs Sanderson

Les Sanderson Sisters prennent leur envol dans la dernière affiche de Hocus Pocus 2. Publié via des médias sociauxl’affiche voit Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reprendre leurs rôles de trio de sorcières maléfiques toutes ces années plus tard et taquine leur retour méchamment glorieux.





Reprenant quelque 29 ans depuis que quelqu’un a allumé la bougie Black Flame et ressuscité les sœurs du 17ème siècle en 1993 Hocus Pocus, Ils sont de retour. Et ils cherchent à se venger. Il appartient maintenant à trois lycéens d’empêcher les sorcières voraces de faire un nouveau genre de ravages à Salem avant l’aube de la Toussaint.

Hocus Pocus 2 voit Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reprendre leurs rôles de Winifred « Winnie » Sanderson, Sarah Sanderson et Mary Sanderson, trois sorcières ressuscitées par inadvertance par un adolescent vierge à Salem, Massachusetts, le soir d’Halloween retour au début des années 90.

Aux côtés du trio original, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy, Hocus Pocus 2 met également en vedette Doug Jones (La forme de l’eau), Pic Whitney (Une fille bavarde), Lilia Buckingham (Saleté), Bélisa Escobedo (Histoires d’horreur américaines), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Tony Hale (Veep), Sam Richardson (La guerre de demain, bons garçons), Juju Brener (Vaincre), Froy Gutiérrez (Teen Wolf), Taylor Paige Henderson et Nina Kitchen.





Hocus Pocus 2 Les acteurs et l’équipe réfléchissent déjà à d’autres suites

Bien qu’il ait fallu de nombreuses années pour Hocus Pocus 2 pour se matérialiser, le public n’attendra peut-être pas aussi longtemps pour un troisième suivi, la réalisatrice Anne Fletcher révélant récemment que la suite à venir laissera la porte ouverte à plus. « Je l’ai définitivement gardée grande ouverte pour toute suite », a-t-elle déclaré. « Maintenant, c’est vraiment à eux de décider s’ils veulent le faire. Je ne peux rien dire d’autre que oui, il est laissé ouvert. Vont-ils le faire ? Je ne sais pas, ils n’en ont même pas parlé, que je puisse être honnête avec vous.

Non seulement le cinéaste est à bord, mais la star Bette Midler est également désireuse de se tenir au premier plan dans sa propre franchise.

« Je ne sais pas. Je suis envieux d’autres acteurs qui ont des franchises, et j’espérais une suite à First Wives Club, mais nous n’avons jamais eu ça », a déclaré Midler. « Après 30 ans sans suite à Hocus Pocus, j’ai toujours été envieux de personnes qui ont l’occasion de faire leur personnage préféré plus d’une fois. Le fait que nous ayons finalement pu le faire, après 30 ans de promotion de l’idée, je suis content que nous ayons pu le faire. J’adorerais avoir une franchise, surtout un personnage que j’adore jouer. S’il y en avait un troisième, bien sûr je signerais, mais je ne sais pas comment. Je ne peux pas imaginer ce que serait l’histoire, mais j’aime Winifred, Sarah, Mary et notre relation. C’est bon pour les femmes. Nous restons unis à travers l’enfer et les crues, mais nous causons le chaos, et peu de femmes causent autant de chaos ! »

Réalisé par Anne Fletcher et écrit par Jen D’Angelo, Hocus Pocus 2 est prévu pour une sortie Disney + le 30 septembre 2022.