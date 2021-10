L’affiche de Hawkeye Payoff réunit Clint Barton, Kate Bishop et Lucky the Pizza Dog

Une nouvelle affiche pour la prochaine série Disney+ de Marvel, Oeil de faucon, rappelle le cadre festif de l’émission tout en mettant à l’honneur Clint Barton de Jeremy Renner et sa protégée Kate Bishop, interprétés par Hailee Steinfeld. En plus des deux maîtres-archers, l’affiche nous donne un autre regard sur l’adorable chien qui deviendra à coup sûr le personnage MCU préféré de tous, Lucky the Pizza Dog.

Découvrez l’affiche officielle de @HawkeyeOfficiel, une série originale de Marvel Studios, et commencez à diffuser les deux premiers épisodes le 24 novembre sur @DisneyPlus! pic.twitter.com/DlGeYP94Te – Marvel Studios (@MarvelStudios) 24 octobre 2021

Oeil de faucon trouve l’ancien Avenger dans toutes sortes de problèmes, alors que Disney + et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue. Situé dans la ville de New York post-blip, Clint Barton (joué par un Jeremy Renner de retour) a une mission apparemment simple : retourner dans sa famille pour Noël. Possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un Super Héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

Oeil de faucon présentera Bourdon la star Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, qui, tout comme Barton, est une archère hautement qualifiée et une artiste martiale, et est susceptible de devenir une merveille pilier après son aventure sur le thème de Noël sur Disney +. Aux côtés de Renner et Steinfeld, Oeil de faucon devrait également mettre en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Brian d’Arcy James. Fra Fee entrera également dans le MCU en tant que méchant Kazi, mieux connu sous le nom de Kazimierz Kazimierczak AKA Clown, aux côtés d’Alaqua Cox, qui devrait jouer Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et deviendra bientôt le sujet de sa propre série dérivée Disney +.

La nouvelle affiche confirme une fois de plus que Oeil de faucon s’inspirera beaucoup de la série de bandes dessinées acclamée par la critique de Matt Fraction qui a commencé en 2012, avec le style de l’affiche qui rappelle beaucoup les couvertures de bandes dessinées de la série. La série intégrera des éléments de la course de Fraction, les ajoutant à l’univers cinématographique Marvel en cours, et présentera les mêmes menaces de type rue, l’exploration du passé de Clint Barton et la lutte de l’ancien Avenger contre la perte auditive.

Cela inclura bien sûr également l’introduction de l’emblématique Lucky the Pizza Dog, joué dans la série par Jolt. Un chien négligé qui est récusé par Barton de « The Tracksuit Mafia », Lucky charme rapidement à la fois Clint Barton et Kate Bishop, faisant partie intégrante de leur relation souvent turbulente et querelleuse.

Parmi toutes les actions rapides, explosives, à l’arc et aux flèches et tout aussi explosives querelles entre les deux Hawkeye, la série Disney + a été décrite comme étant « fondée et amusante » et « regorgeant d’esprit de Noël » selon le producteur exécutif Trin Tranh. Le producteur a depuis donné un aperçu de la façon dont Kate Bishop et Clint Barton se croisent en disant: « Kate cherche des moyens de mettre en œuvre ces compétences. C’est alors qu’elle rencontre Clint, qui n’a aucune idée de qui elle est et ne la comprend pas vraiment. obsession pour lui. »

Oeil de faucon devrait diffuser ses deux premiers épisodes le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 22 décembre.

Sujets : Hawkeye, Disney Plus