L’affiche de Hawkeye met en lumière Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova

Les fans de Marvel adorent le retour de Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova dans la nouvelle série Disney + Oeil de faucon, et le personnage a maintenant sa propre affiche de personnage. C’est une autre petite allumette pour la série avant sa finale de la saison, qui suit Yelena découvrant l’arrivée de Kingpin dans l’univers cinématographique Marvel. La finale frappera Disney + le 22 décembre.

Florence Pugh a déjà fait ses débuts en tant que Yelena dans le film Veuve noire aux côtés de Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff. Comme ce film se déroulait dans le passé, Yelena vient avec un nouveau look dans Oeil de faucon. Après les événements de Avengers : Fin de partie, Yelena attribue la mort de Natasha à Clint Barton. Engagé pour tuer Clint, l’implication de Yelena dans Oeil de faucon a d’abord été taquiné avec un Veuve noire séquence post-crédit.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR





Disney+

Nous savons également maintenant que Kingpin est officiellement arrivé dans le MCU. Parallèlement à l’introduction de Yelena, il a été révélé qu’elle avait capturé une photo de Kingpin pour révéler d’abord le super-vilain. le Oeil de faucon L’équipe a maintenant exalté Vincent D’Onofrio en reprenant le rôle dans la finale de la saison de Oeil de faucon, une apparition qui a fait l’objet de rumeurs mais n’a été officiellement confirmée que lors du dernier épisode.

« C’est une expérience très différente de se tenir sous Vincent et de l’entendre », a déclaré l’actrice de Kate Bishop, Hailee Steinfeld, par Entertainment Weekly. « Être en sa présence est vraiment quelque chose. Je suis fan de lui depuis très longtemps. C’est toujours incroyable de faire partie de quelque chose avec des gens que l’on admire vraiment. Je suis ravi de voir les gens le regarder se dérouler . »

« À la minute où j’ai su qu’elle allait faire partie de la série, j’étais très excité. Je suis un grand fan de Florence et de son travail », a également déclaré Steinfeld à propos de sa collaboration avec Pugh. « À ce moment-là, c’était Jeremy et moi tout le temps, alors j’étais prêt pour du Florence Pugh. Cette scène en particulier était tellement amusante. Il y a beaucoup de couches. C’est toujours excitant de creuser dans une scène comme ça. Quand vous la lisez d’abord, vous riez, il y a des points que vous aimez et auxquels vous vous connectez. Mais quand vous y entrez vraiment, vous comprenez qu’il y a un sens plus profond à cette scène très amusante qui a beaucoup de bonnes plaisanteries entre ces deux personnages vraiment géniaux . »

Steinfeld a ajouté: « Je me souviens juste avoir été tellement impressionné par Florence. Elle avait une grande compréhension de Yelena et de l’endroit où Yelena tombe en ce moment. On lui a confié une tâche et elle a clairement indiqué qu’elle ne reculerait devant rien pour accomplir cette tâche. . Il y a Kate qui essaie simplement de comprendre d’où elle vient, parce qu’elle n’est pas disposée à accepter les pensées de Yelena sur Clint. Ce sont deux personnes qui essaient juste de protéger la chose qu’elles aiment. En cela, elles trouvent en quelque sorte ce lien entre elles autre. »

Oeil de faucon a été développé pour Disney+ par Jonathan Igla. La série met en vedette Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Tony Dalton, Fra Fee, Vera Farmiga, Florence Pugh et Vincent D’Onofrio. Alaqua Cox, qui obtiendra sa propre série dérivée d’Echo, joue également le rôle de Maya Lopez.

Oeil de faucon est actuellement diffusé sur Disney+. La finale de la saison commencera à être diffusée le 22 décembre.





Elijah Wood confirme qu’un orc du Seigneur des Anneaux a été conçu après Harvey Weinstein Elijah Wood relaie le clin d’œil à Harvey Weinstein après que Miramax ait failli mettre de côté le projet de trois films.

Lire la suite





A propos de l’auteur