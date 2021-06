L’affiche de Halloween Kills et de nouvelles images révèlent le déchaînement horrible de Michael Myers

The Shape brûle dans une nouvelle affiche et plusieurs nouvelles images pour la suite d’horreur très attendue Halloween tue, qui dépeint le célèbre tueur en série Michael Myers émergeant des flammes comme un démon de l’enfer. L’affiche et de nouvelles photos ont maintenant été publiées à la suite de la bande-annonce complète très révélatrice de Halloween Kills, qui taquine la vengeance de Myers sur la petite ville de Haddonfield, et les citadins se sont enfin levés pour mettre un terme au tueur impitoyable une fois pour toutes .

Après avoir ressuscité l’icône du film d’horreur pour la suite de redémarrage-slash de 2018, Halloween, qui réintroduit une Laurie Strode post-traumatique toutes ces années plus tard alors qu’elle se prépare à affronter le tueur en série masqué Michael Myers lors d’une confrontation finale le soir d’Halloween, le réalisateur David Gordon Green revient pour Halloween tue. Le film reprend rapidement après les événements de la finale et se déroule toujours le 31 octobre 2018, alors que Laurie Strode et sa famille travaillent avec de nouveaux et d’anciens alliés pour former une foule contre Michael Myers, qui est toujours en liberté à Haddonfield.

La star de retour Jamie Lee Curtis a récemment donné un aperçu de l’intrigue et des thèmes d’actualité de la suite, dont certains sont taquinés dans la dernière bande-annonce. Curtis avait précédemment révélé que le film impliquerait la communauté élargie de Haddonfield et sa réponse aux singeries meurtrières de Michael Myers. « Ce que nous voyions dans le pays du pouvoir, de la rage des voix, de grands groupes de personnes se rassemblant enragés par les circonstances, c’est ce qu’est le film », a révélé Curtis.

« Le film parle d’une foule », a-t-elle poursuivi. « Et donc, c’est très intéressant car cela prend en compte ce qui se passe lorsqu’un traumatisme infecte toute une communauté. Et nous le voyons partout avec le mouvement Black Lives Matter. Nous le voyons en action et Halloween tue assez étrangement, s’est imbriqué là-dessus, a continué, il a été écrit avant que cela ne se produise, mais alors bien sûr, alors quand vous le voyez, c’est un groupe bouillonnant de personnes se déplaçant à travers l’histoire comme un grand groupe en colère, c’est vraiment, vraiment, vraiment intense. »

Curtis a également depuis donné sa propre opinion sur la qualité de Halloween tue, et s’il s’agira d’un opus digne de la franchise, allant jusqu’à qualifier le film de « chef-d’œuvre ». « [But] quand vous le voyez, c’est un groupe bouillonnant de personnes qui se déplacent à travers l’histoire comme un grand groupe en colère », a-t-elle expliqué. « C’est vraiment, vraiment, vraiment intense. C’est un chef-d’œuvre. »

Jamie Lee Curtis reprendra à nouveau le rôle de Laurie Strode, aux côtés de Nick Castle qui revient jouer le rôle de Michael Myers. Le casting de soutien est composé de Judy Greer, Andi Matichak, Kyle Richards, Nancy Stephens et Charles Cyphers qui reprennent chacun leurs rôles des films de 2018 et 1978, Anthony Michael Hall et Robert Longstreet rejoignant également le casting. En plus de piloter le projet, Halloween David Gordon Green de la franchise a également écrit le scénario aux côtés de Danny McBride et Scott Teems.

Halloween tue devait initialement sortir en salles en octobre dernier, mais a malheureusement été retardé en raison de la situation mondiale actuelle. Halloween tue est maintenant prévu pour le 15 octobre 2021 avec le suivi Halloween se termine sortira un an plus tard, le 14 octobre 2022.

