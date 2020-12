L’affiche de First Coming 2 America arrive avant la bande-annonce

Au cours du week-end, nous avons eu nos premières images de la suite à venir, Coming 2 Amérique, mais aujourd’hui apporte l’affiche et la promesse d’une bande-annonce.

Si vous avez besoin de plus Coming 2 Amérique bonté, vous n’avez pas à attendre plus longtemps. Amazon a révélé l’affiche officielle du film et promet aux fans d’obtenir la première bande-annonce demain!

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son confident de confiance Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait parcourir le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement. of Queens, New York – là où tout a commencé.

Coming 2 Amérique frappe Prime Video 5 mars 2021.