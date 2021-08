L’affiche du casting récemment publiée pour Dune met en valeur le vaste ensemble tout en présentant un fond bleu vif avec un design classique. Les personnages sont tous vus ensemble sur un paysage désertique avec Paul de Timothée Chalamet au fond marchant dans le sable. Dune est un film épique de science-fiction américain réalisé par Denis Villeneuve, avec un scénario écrit par Jon Spaihts et Eric Roth. La nouvelle affiche taquine également la longue épopée de science-fiction, avec le slogan qui dit simplement « Ça commence ». Le nouveau film est le premier d’une adaptation prévue en deux parties du roman du même nom de 1965 de Frank Herbert, qui couvrira à peu près la première moitié du livre.

Dune racontera l’histoire de Paul Atréides, un jeune noble de la planète Caladan, dont la famille n’est qu’une des nombreuses grandes « maisons » qui s’affrontent pour le contrôle de la planète Arrakis, mieux connue sous le nom de « Dune ». Arrakis est une planète unique car c’est le seul endroit où vous pouvez obtenir un médicament appelé « mélange d’épices ». Spice est un dispositif de complot de science-fiction fourre-tout. Il vous permet de voir l’avenir, de voyager dans l’espace et même de prolonger la vie. L’héritage de Paul comprend la planète Arrakis, ce qui le met en conflit avec les anciens dirigeants de la planète, la Maison Harkonnen. On pense également que Paul est le Kwisatz Haderach, un personnage messianique qui unira et détruira l’univers. Paul découvre bientôt que ses devoirs et ses loyautés ne sont plus ce qu’il pensait qu’ils étaient autrefois alors qu’il est plongé dans un conflit sur l’avenir d’Arrakis.

Avec nouveau Dune des nouvelles de casting qui sortent de nulle part chaque semaine entre les dates de juillet 2018 à février 2019, le film a réussi à accumuler une distribution de stars très talentueuse et diversifiée. Dunes les principaux acteurs incluent : Timothee Chalamet comme Paul Atreides, Zendaya comme Chani, Oscar Issac comme Duke Leto Atreides, Rebecca Ferguson comme Lady Jessica Atreides, Josh Brolin comme Gurney Halleck, Jason Momoa comme Duncan Idaho, Sharon Duncan-Brewster comme Liet-Kynes, Charlotte Rampling dans le rôle de la révérende mère Bene Gesserit, Dave Bautista dans le rôle de Glossu Rabban, Javier Bardem dans le rôle de Stilgar et Stellan Skarsgard dans le rôle du baron Harkonnen. En juillet 2019, TheMix.net a annoncé que le film « échangerait le genre » du personnage de Liet-Kynes en lançant Sharon Duncan-Brewster dans le rôle. Dune servira de redémarrage au film original de 1984 avec Kyle MacLachlan et Francesca Annis.

En mars 2018, le réalisateur Villeneuve avait finalement sNE4ARFxVG5E084 avec Warner Bros. Pictures, dans le même style que l’adaptation en deux parties du film de Stephen King. Il en 2017 et en 2019. Pour l’instant, Legendary n’a pas officiellement donné son feu vert à la suite prévue. En juin 2019, Legendary Television avait annoncé qu’il y aurait une série télévisée dérivée. Le réalisateur Villeneuve fera son retour pour diriger le pilote de la série, avec Spaihts écrivant le scénario et Dana Calvo en tant que showrunner de la série. La série se concentrera sur le Bene Gesserit et servira de préquelle au film.

Dune devait initialement sortir le 20 novembre 2020, mais a été repoussé au 18 décembre 2020. Le film a ensuite été retardé en raison de la pandémie de COVID-19, cette fois au 1er octobre 2021, prenant le relais de la date de sortie de Le Batman. Fin juin 2021, Warner Bros. a annoncé qu’il retardait à nouveau le film de trois semaines au 22 octobre 2021, pour éviter la concurrence avec Pas le temps de mourir. Dune est prévu pour la première fois au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre 2021 et sortir en salles aux États-Unis en 3D le 22 octobre 2021 par Warner Bros. Pictures avec une sortie simultanée sur le service de streaming HBO Max pendant 31 jours.

Sujets : Dune, HBO Max