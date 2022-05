L’affiche de Creed III présente un Michael B. Jordan gonflé

Le Rocheux spin-off de la franchise cinématographique de Credo se poursuit cette année avec Michael B. Jordan retournant sur les écrans pour la troisième fois en tant qu’Adonis Creed et la nouvelle affiche de Credo III. Parmi les nombreux premiers looks à venir de Licensing Expo, l’affiche promotionnelle du dernier épisode de la franchise de boxe montre le personnage principal de Jordan gonflé à bloc et prêt à affronter son prochain adversaire, qui se présente sous la forme de Jonathan Majors.

Bien que des photos de tournage de Jordan et de Majors aient été publiées à la plage, on en sait très peu sur le film lui-même. Tandis que le Credo les films ont ravivé l’intérêt pour le Rocheux franchise, et Sylvester Stallone a continué à être une grande partie des films, l’original Rocheux La star ne fera pas partie du nouveau film, ayant choisi de se retirer de la reprise de son rôle de Rocky Balboa. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il ne continue pas à être une grande partie de la franchise hors caméra.

Comme partagé par Steve Weintraub du collisionneur, la nouvelle affiche est une image simple mais dominante d’un Jordan torse nu en noir et blanc, plus musclé que jamais, avec le titre du film et la fenêtre de sortie de novembre 2022 à côté. Avec la première révélation de l’affiche, il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’une bande-annonce ne suive. Découvrez l’affiche ci-dessous.





Le succès de Creed repose sur les personnages hérités de Rocky





MGM

Le Credo franchise est devenue une seconde venue pour beaucoup de Rocheuxles plus grands adversaires. En plus du personnage principal étant le fils de l’emblématique adversaire de Rocky et ami éventuel, Apollo Creed, les films ont inclus la prochaine génération de boxeurs avec Viktor Drago, fils de Rocheux IV‘s Ivan Drago, étant l’adversaire de Creed dans le dernier film. Il y a un certain nombre de rumeurs selon lesquelles cette tendance est sur le point de se poursuivre avec des suggestions selon lesquelles Jonathan Majors jouera le fils de Rocheux III‘s Clubber Lang, qui a été joué par M. T dans ce film.

En plus de célébrer l’héritage de la franchise, Credo III se tourne vers son avenir, en tant que premier réalisateur de Michael B. Jordan. Tout comme Stallone avant lui, Jordan cherchera à avoir un impact à la fois devant et derrière la caméra, et après être apparu dans deux films avec Stallone, il est probable qu’il ait reçu une bonne quantité de conseils du créateur de la franchise lui-même. Si tout se passe bien, ce n’est peut-être pas la dernière sortie de Creed et pourrait être le début d’un nouveau souffle pour la franchise.

Jusqu’ici le Credo les films ont été un énorme succès auprès des critiques et ont obtenu un retour au box-office décent, avec Credo faisant 170 millions de dollars et la suite passant à 214 millions de dollars. Qu’il s’agisse Credo III peut continuer cette tendance dans un box-office post-pandémique est quelque chose que nous devrons attendre et découvrir, mais en arrivant en novembre, le film devra faire face à beaucoup de concurrence depuis l’arrivée de Panthère noire : Wakanda pour toujours dans le même mois.





