L’affiche de Clerks III fait revenir Dante et Randal à Quick Stop

Directeur Kévin Smith démarre le 4 juillet avec la sortie de la troisième affiche officielle de Commis III. En annonçant que la première bande-annonce arrivera le 6 juillet, Smith a publié le premier art clé qui se concentrait sur le chewing-gum coincé dans la serrure de Quick Stop Groceries. Une deuxième affiche se concentrait sur le panneau de fortune que Dante avait placé sur les volets du film original qui assurait aux acheteurs que le magasin était toujours ouvert.

Dans la troisième affiche, publiée par Smith pour célébrer la « Journée des indépendants », nous avons un nouveau regard sur les personnages de retour du film. Dante et Randal sont à l’avant-plan, retournant au Quick Stop après leur travail intérimaire chez Mooby’s à Commis II. Bien sûr, Jay et Silent Bob flânent à l’extérieur du magasin, car ce ne serait tout simplement pas Quick Stop sans eux. Elias du deuxième film peut également être vu pendant que nous jetons également un coup d’œil au nouveau venu Austin Zajur.

« HAPPY INDEPENDENTS DAY, comme dans un film indépendant – comme celui que j’ai réalisé à Quick Stop Groceries en 1993, intitulé Greffiers« , a déclaré Smith sur Instagram en partageant l’affiche. « Maintenant, à l’automne 2022, vous verrez Dante et Randal faire quelque chose de similaire, quand Commis III arrive sur les écrans ! Et le MERCREDI 6 JUILLET, vous aurez un premier aperçu de la joyeuse Greffiers bande-annonce lorsque Lionsgate le lance dans le monde entier EN 2 JOURS ! »

Smith a ajouté: « Dans l’affiche 3, nous voyons nos héros Dante et Randal (Brian O’Halloran et Jeff Anderson) sont de retour, Jay et Silent Bob traînent toujours (avec la mallette de Bob menottée à son poignet à la Elwood Blues et Jay Mewes portant un chandail des Devils du New Jersey), et le génial Jesus-junkie Elias (Trevor Fehrman) a un nouveau look et un nouvel ami (joué par Austin Zajur de Son-in-Lockdown) ! Ensemble, ces détaillants vont relever le défi de leur vie dans une tentative artistique de raconter l’histoire de leur vie – tout en vendant des cigarettes et des céréales ! Cet automne, retournez à la boutique l’il au coin de la rue dans le New Jersey où les années 90 ne se sont jamais terminées, alors que je prends mon nouveau film sur la route pour CLERKS III : LA VISITE COMMODITÉE! Les billets seront mis en vente dès que la bande-annonce sortira ! »





Jetez un oeil à l’affiche ci-dessous.

Porte des Lions

Clerks III ramène Clerks et Clerks II Stars

Commis III couronnera la trilogie en faisant intervenir des personnages des deux films précédents. Cela inclut évidemment Brian O’Halloran et Jeff Anderson dans Dante et Randal, ainsi que Kevin Smith et Jay Mewes dans Silent Bob et Jay. Marilyn Ghiglilotti revient de Greffiers en tant qu’ex-petite amie de Dante, Veronica, aux côtés de la co-star Scott Schiaffo en tant que représentant des Chewlie; Veronica a expulsé le représentant du magasin dans le film original lors de son entrée. Rosario Dawson revient également en tant que Becky, rejoignant Commis II star Trevor Fehrman en reprenant son rôle de Becky.

Il n’y a pas actuellement de date de sortie annoncée pour Commis III. La première bande-annonce sera publiée le mercredi 6 juillet, et avec cela viendront plus d’informations sur sa sortie.