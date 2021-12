L’affiche de Batman Motion vous conseille de tout remettre en question

Une nouvelle affiche de mouvement obsédante pour la prochaine sortie de bande dessinée Le Batman vous demande de tout remettre en question. Partagé sur les réseaux sociaux par Le Batman réalisateur Matt Reeves, l’affiche nous donne un autre regard sur Robert Pattinson en tant qu’icône titulaire de DC, alors que la forme de son capot emblématique se transforme lentement en un point d’interrogation, inaugurant l’arrivée du tueur en série de Paul Dano, The Riddler.

Une fois de plus, penché sur la palette de couleurs rouge et noir qui a servi à la plupart des supports marketing pour Le Batman a utilisé, l’affiche animée taquine la sortie de bande dessinée à l’atmosphère sombre que le réalisateur Matt Reeves a créée. Le public attend depuis un certain temps Le Batman arriver, avec plusieurs refoulements et retards qui ne font qu’accroître l’anticipation déjà palpable. Le Batman présentera au public une première version du justicier costumé, reprenant deux ans dans sa croisade contre le monde criminel de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance à ses côtés, dont Alfred Pennyworth et James Gordon, parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

Soudainement, Le Batman rencontre sa plus grande menace à ce jour, The Riddler, un tueur qui a commencé à assassiner des élites clés de Gotham et à laisser des énigmes délicates sur les lieux. Cette piste d’indices énigmatiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman, Oswald Cobblepot/aka the Penguin, Carmine Falcone et Edward Nashton/aka the Riddler. La mission mettra Batman sur une trajectoire de collision avec son passé, alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez lui. Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui sévit depuis longtemps à Gotham City.

Le Batman a récemment été décrit comme étant une aventure autonome, plutôt que la sortie de la franchise pour laquelle la franchise de films de bandes dessinées est devenue connue. Le réalisateur Matt Reeves a également comparé Caped Crusader de Pattinson à une figure inattendue de la tragédie réelle, Kurt Cobain de Nirvana. « C’est à ce moment-là que j’ai pensé que, plutôt que de faire de Bruce Wayne la version playboy que nous avons vue auparavant, il y a une autre version qui a traversé une grande tragédie et est devenue un reclus. J’ai donc commencé à faire ce lien avec Last Days de Gus Van Sant , et l’idée que cette version fictive de Kurt Cobain se trouve dans ce genre de manoir en décomposition », a révélé Reeves.





« Dans ce film, vous pouviez vraiment ressentir sa vulnérabilité et son désespoir, mais vous pouviez aussi ressentir son pouvoir », a-t-il poursuivi. « Je pensais que c’était un bon mélange. Il a aussi ce truc de Kurt Cobain, où il ressemble à une rock star, mais vous avez aussi l’impression qu’il pourrait être un reclus.

Le Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/The Batman, aux côtés de Zoë Kravitz dans celui de Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano dans celui d’Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright dans celui de James Gordon, John Turturro dans celui de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard dans celui de Gil Colson, Colin Farrell dans celui d’Oswald » Oz » Cobblepot/Penguin, et Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth. De plus, le casting de soutien comprend également Jayme Lawson, Barry Keoghan et Alex Ferns. Le Batman sortira aux États-Unis le 4 mars 2022.









