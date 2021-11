L’affiche de Batman fait sortir le chevalier noir de Robert Pattinson du brouillard

Une nouvelle affiche officielle a été partagée pour Le Batman, le dernier film sur le croisé capé mettant en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman. Cette affiche présente Pattinson dans la tenue de Batman sur fond rouge recouvert de brouillard. Cela capture une grande partie de l’esthétique vue dans d’autres images promotionnelles et bandes-annonces.

Un aspect intéressant de cette affiche est que le logo présente également une silhouette de Catwoman (Zoe Kravitz) debout à côté d’une silhouette de Homme chauve-souris. D’après la dernière bande-annonce, Catwoman alias Selina Kyle semble avoir un grand rôle dans Le Batman et son implication dans cette affiche montre qu’elle pourrait être fortement impliquée dans ce film.

La deuxième bande-annonce a fait ses débuts au fandome de DC et a taquiné la relation florissante qui se développera entre Batman et Catwoman. Les deux semblent être au début de leur carrière de héros et d’anti-héros. Ils s’entraident également pour tout ce qui se passe à Gotham.

La bande-annonce montrait également de nombreux autres personnages, notamment le Riddler (Paul Dano), le Pingouin (Colin Farrell), le commissaire Gordon (Jeffrey Wright) et Alfred Pennyworth (Andy Serkis). Cela a également mis en évidence l’atmosphère et le ton beaucoup plus sombres que ce film aura par rapport aux films Batman précédents. L’action et le combat semblent être intensifiés avec Batman livrant des coups brutaux aux méchants.

Le réalisateur Matt Reeves a partagé qu’il voulait se concentrer davantage sur l’aspect détective du personnage. Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, Reeves a mentionné qu’il pensait que l’aspect détective n’avait pas encore été complètement exploré dans un film de Batman.

« C’est vraiment un conte de Batman noir axé sur le point de vue. Il est raconté très clairement sur ses épaules, et j’espère que ce sera une histoire passionnante mais aussi émouvante », a déclaré Reeves. « C’est plus Batman dans son mode détective que ce que nous avons vu dans les films. Les bandes dessinées en ont une histoire. Il est censé être le plus grand détective du monde, et cela ne fait pas nécessairement partie de ce que les films ont été. Je ‘ J’adorerais que ce soit celui où, lorsque nous entreprenons ce voyage de traque des criminels et d’essayer de résoudre un crime, cela va permettre à son personnage d’avoir un arc pour qu’il puisse traverser une transformation. «

Pattinson taquine également que cette version de Batman sera hors de contrôle car il n’a pas encore compris comment équilibrer ces deux personnalités.

« Il n’a pas autant de contrôle sur sa personnalité, comme la délimitation entre quand il est Batman et quand il est Bruce n’est pas si claire et d’autres types d’itérations où il sait vraiment ce qu’il fait quand il met le capot. » Pattinson a déclaré dans une featurette en coulisses. « Et j’aime beaucoup cette idée que c’est un peu incontrôlable. Il n’a pas complètement défini ce qu’est Batman. Je veux dire, il s’y perd chaque fois qu’il s’habille. [Batman] toutes les nuits. Il ne dort pas et il devient cette sorte de créature assez étrange. »

Le Batman sortira en salles le 4 mars 2022.

