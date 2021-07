L’affiche de Army of Thieves promet plus de coffres-forts, moins de zombies alors que Dieter revient sur Netflix

Netflix a publié la première affiche avec quelques premières photos de Armée de voleurs, le prochain prequel de Zack Snyder Armée des morts. Réalisé par Matthias Schweighöfer, qui était vu comme Dieter dans Armée des morts, le prequel met également en vedette Schweighöfer reprenant son rôle et occupant le devant de la scène en tant que personnage principal. Mardi, de nouveaux graphismes et images clés sont arrivés de Netflix pour fournir notre premier vrai aperçu du nouveau film.

Dieter est de retour, avec plus de coffres-forts et moins de zombies. Ne manquez pas l’armée des voleurs @Comic Con panel ce dimanche 25 juillet à 14h PT. #ComicConAtHome#ArmyofThievespic.twitter.com/IM2m9j3d4n – Zack Snyder (@ZackSnyder) 20 juillet 2021

Plus de coffres-forts. Moins de zombies. Voici la première affiche et les images pour #ArmyOfThieves, à venir sur Netflix cet automne ! pic.twitter.com/n6hUru97B4 – Mises à jour Netflix. (@NetflxUpdates) 20 juillet 2021

Zack Snyder et Shay Hatten a étoffé l’histoire de Armée de voleurs avec Hatten écrivant le scénario. Schweighöfer et Snyder ont également produit avec Deborah Snyder, Wesley Coller et Dan Maag. Aux côtés de Schweighöfer, figurent Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan et Jonathan Cohen.

Une ligne de connexion pour la préquelle se lit comme suit : « Dans cette préquelle de Zack Snyder Armée des morts, le caissier d’une petite ville Dieter (Matthias Schweighöfer) est entraîné dans l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol, tentant de voler une séquence de coffres-forts légendaires et impossibles à casser L’Europe . »

Les fans ne devraient pas s’attendre à entrer dans Armée de voleurs s’attendant à voir autant de zombies qu’il y en avait dans Armée des morts. Schweighöfer a déclaré que le film n’était pas nécessairement un film de zombies, bien qu’il ait dit que les morts-vivants apparaîtraient toujours dans une certaine mesure. Le véritable objectif de l’histoire est sur le casse à gros enjeux tout en donnant Armée des morts fans plus de perspicacité dans Dieter.

« Vous serez surpris », a déclaré Schweighöfer en mai, via ET. « Ce sera vraiment drôle et divertissant, et vous verrez des trucs de braquage jamais vus auparavant… C’est avant le Armée des morts, ce n’est donc pas un film de zombies. Mais peut-être verrons-nous des zombies dans ce film. Je ne sais pas! »

« Cette histoire de cracker est une sorte de film de comédie romantique sur un hold-up », a ajouté Snyder. « Cela indique où il était avant que Scott et Cruz ne le trouvent à l’arrière de la serrurerie de Gwendolyn. Ironiquement, vous apprendrez que cela signifie quelque chose. Et le Götterdämmerung [vault] joue un rôle important dans tout cela, donc c’était vraiment amusant à faire. »

Pendant ce temps, un autre Armée des morts prequel est également en développement chez Netflix. Une série animée doublée Armée des morts : Lost Vegas se déroule de la même manière avant les événements de Armée des morts et ramènera plusieurs personnages du film Netflix. Snyder a taquiné que l’anime plongerait dans les origines des zombies, et les acteurs reprenant leurs rôles du film pour prêter leur voix à la série incluent Ana de le Reguera, Dave Bautista, Ella Purnell, Tig Notaro et Omari Hardwick.

Une date de sortie n’a pas encore été annoncée pour Armée de voleurs. Plus d’informations seront révélées à San Diego [email protected] le dimanche 25 juillet à 14h00 PST avec un panel exclusif mettant en vedette l’équipe derrière le film. Vous pouvez également regarder le premier film, Armée des morts, en le diffusant maintenant sur Netflix. La nouvelle affiche et les images pour Armée de voleurs venez nous de Netflix.

Sujets : Armée des voleurs, Armée des morts