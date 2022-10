L’affiche de 1899 indique une série centrée sur le triangle des Bermudes

Les fans sont sûrs de tomber profondément dans un mystère hallucinant quand 1899 arrive sur Netflix plus tard le mois prochain. La série vient de Baran bo Odar et Jantje Friese, le duo derrière la série acclamée Sombre. La nouvelle série suit un groupe d’immigrants multinationaux voyageant d’Europe à New York qui rencontrent un deuxième navire à la dérive en haute mer, ouvrant un mystère tordu.





Netflix a publié une toute nouvelle affiche pour la série plus tôt dans la journée, donnant aux fans un aperçu d’un personnage principal et faisant allusion à la base du puzzle que les fans résoudront.

L’affiche présente le personnage d’Emily Beecham, Maura Franklin, tombant à travers un triangle entouré d’un océan de tous côtés. En arrière-plan, on peut voir ce qui semble être le navire de l’immigrant, ainsi que celui qui dérive en mer. Si 1899 est quelque chose comme Sombreles fans doivent s’attendre à un mystère qui tord le temps, contournant les règles de la physique et de la réalité à chaque tournant.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « Des créateurs Jantje Friese et Baran bo Odar de Sombre vient 1899, une nouvelle série de thrillers mystérieux qui est sur le point de prendre la mer. À la fin du XIXe siècle, les passagers voyagent de Londres à New York, impatients d’une nouvelle vie qui les attend dans le Nouveau Monde. Lorsque leur navire en rencontre un autre à la dérive en mer, tous leurs espoirs et leurs rêves se transforment en un cauchemar inattendu. »

D’après les informations fournies jusqu’à présent, les fans s’attendent peut-être à une série encore plus sombre que Sombre, jouant dans le genre horreur et thriller plus que les créateurs de la série ne l’ont fait dans le passé. Anton Lesser, Aneurin Barnard, Mathilde Ollivier, Alexandre Willaume, Clara Rosager, Richard Hope et Miguel Bernardeau jouent dans la série aux côtés de Beecham. Andreas Pietschmann joue également dans la série, retrouvant bo Odar et Friese après avoir joué dans Sombre.





Baran bo Odar et Jantje Friese promettent un nouveau mystère dans 1899

Netflix

Sombre fortement concentré sur l’idée de voyage dans le temps et de paradoxes, et Baran bo Odar et Jantje Friese promettent un mystère de profondeur similaire tout en faisant quelque chose de différent dans 1899. Lors d’une interview en 2021 avec Deadline, les créateurs ont expliqué à quoi s’attendre de la prochaine série Netflix.

« Sachant que nous avons fait Sombretout le monde peut être assuré que cela va être quelque chose de bizarre, de sauvage et de fou », dit Odar. Cependant, il s’assure de mentionner qu’ils veulent 1899 se tenir debout tout seul. « Nous ne nous répétons pas, nous détestons vraiment cela, mais ça va être un puzzle amusant pour le public. Nous retournons à nos racines mystérieuses. »

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation concernant le Triangle des Bermudes ni aucune information au-delà des détails les plus élémentaires de l’intrigue. Cependant, les fans doivent s’attendre à ce que le mystère se dévoile lentement épisode par épisode, attirant les téléspectateurs pour ce que les créateurs espèrent être plusieurs saisons. Le public peut se connecter à Netflix le 17 novembre pour la première de 1899.