L’affiche coréenne de Matrix Resurrections confirme le rôle de Priyanka Chopra

La version coréenne de l’affiche du personnage de Priyanka Chopra pour Les résurrections matricielles a apparemment révélé l’identité de son mystérieux personnage, le texte portant le nom « Sati ». Jusqu’à présent, nous n’avions aucune idée du rôle que Chopra incarnerait à notre retour dans le monde de La matrice, avec cette révélation récente offrant peut-être plusieurs indices quant à la direction de la suite à venir.

La traduction de la légende à côté de l’affiche mentionne le nom du personnage comme « Sati » dans le hashtag, avec le texte suivant : « #Satiㅣ#Priyanka Chopra Prédire la racine de l’action ! Les affiches de personnages colorés de #Matrix_Resurrection ont été publiées #Matrix #Lana Wachowski #IMAX en décembre. Beaucoup avaient déjà émis l’hypothèse que Chopra jouerait peut-être Sati, un personnage vu pour la dernière fois en 2003 Les révolutions matricielles. Exilée parce qu’elle est un programme sans but, Sati est prise en charge par l’Oracle, qui protège l’enfant après son entrée clandestine dans la Matrice, et pense que l’enfant aura un jour un impact important sur l’avenir des deux humains. et les Machines.

Sati rencontre Neo sur la mystérieuse Mobil Avenue, un monde virtuel séparé contrôlé par le Trainman qui est utilisé pour la contrebande dans les programmes voyous, et, après la mort de The One, Sati crée un lever de soleil dans la nouvelle version redémarrée de Matrix. Dans les derniers instants du film, Sati demande à l’Oracle s’ils reverront un jour Neo, ce à quoi l’Oracle répond qu’elle pense qu’ils le verront. Il semble que, comme d’habitude, l’Oracle avait raison.

Priyanka Chopra, par conséquent, jouera probablement une version plus ancienne de Sati, qui sera à nouveau entraînée dans la lutte entre l’homme et la machine alors que Neo découvre progressivement son passé de sauveur de l’humanité. Les résurrections matricielles est une continuation de l’histoire établie dans le premier film Matrix, reprenant vingt ans après le premier opus. Décrit comme une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action et une échelle épique, il se déroule dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit.

Grâce au matériel marketing récent, nous avons maintenant une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de Les résurrections matricielles. L’histoire commence avec Neo qui vit maintenant une vie apparemment ordinaire en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco où son thérapeute lui prescrit de sinistres pilules bleues. Bien qu’il ne se souvienne pas de ses aventures antérieures, il est hanté par des rêves et des visions de son passé d’esquive de balles, avec une bande de combattants de la liberté le tirant à nouveau dans la mêlée.

Priyanka Chopra n’est que l’une des nombreuses nouvelles recrues qui doivent jouer aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman et Christina Ricci sont tous prêts à entrer dans Matrix, avec Yahya Abdul-Mateen II confirmé comme étant jouer un Morpheus plus jeune aux côtés de Sati plus âgé de Chopra.

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date. Cela nous vient de Warner Bros. Korea.





