L’affiche Coming 2 America ramène le roi Akeem d’Eddie Murphy à New York

En prévision de la sortie imminente du Coming 2 Amérique bande-annonce, la première affiche officielle du teaser a maintenant été publiée par Amazon Studios pour attirer les fans. Mettant en vedette le prince Akeem Joffer d’Eddie Murphy affichant un sourire d’un million de dollars alors qu’il revient une fois de plus dans ces États-Unis, la suite tant attendue promet d’être un suivi digne.

Après les événements du premier film, le roi Akeem Joffer (Eddie Murphy), nouvellement couronné, est sur le point de devenir le roi de Zamunda lorsqu’il découvre qu’il a un fils qu’il n’a jamais connu en Amérique – un natif de la rue du Queens nommé Lavelle (Jermaine Fowler) ). Honorant le souhait mourant de son père royal (James Earl Jones) de préparer ce fils alors que le prince héritier, Akeem et Semmi (Arsenio Hall) repartent pour l’Amérique. En commençant dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, Akeem (Eddie Murphy) et son confident de confiance Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait traverser le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement de Queens, New York – là où tout a commencé.

En vedette Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, avec Wesley Snipes et James Earl Jones. Avec également John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy, Coming 2 Amérique est réalisé par Craig Brewer (Dolemite est mon nom) d’après un scénario de Kenya Barris et Barry W. Blaustein & David Sheffield.

Wesley Snipes, qui rejoint la suite en tant que nouveau personnage, le général Izzi, le frère aîné d’Imani, a récemment tease les délices hilarants qui Coming 2 Amérique attirera le public, offrant même des conseils de mode peu orthodoxes pendant que vous regardez. « Tu vas devoir porter une couche! » l’acteur a conseillé: « Vous allez devoir mettre quelque chose ou un tampon en dessous parce que vous allez juste fuir partout sur vous. Je vous le dis. »

Snipes a continué et n’a pas pu se retenir de jaillir sur le casting talentueux, et combien amusant de faire Coming 2 Amérique était pour lui et pour tout le monde, ce qui devrait permettre au public de s’amuser aussi. « Il y a eu quelques fois où nous étions dans quelques scènes où le rire, c’est juste, entre en jeu », se souvient Snipes. « Et il y avait des gens drôles sur cette production en particulier. Beaucoup de gens talentueux … et beaucoup d’anciens, ou de la distribution originale, sont revenus. Des choses très intéressantes que vous allez voir avec celui-ci. »

Sorti en 1988, le premier Venant en Amérique a été réalisé par la légende du cinéma John Landis et a présenté au public Akeem Joffer de Murphy, le prince héritier de la nation africaine fictive de Zamunda, qui se rend aux États-Unis dans l’espoir de trouver une femme qu’il puisse épouser. Depuis sa sortie, le film a suscité un culte passionné et est toujours considéré comme l’une des plus grandes vitrines d’Eddie Murphy, les fans se demandant pendant des années si nous rejoindrions un jour Akeem et Semmi dans une autre aventure. Amazon Studios sortira exclusivement Coming 2 Amérique dans le monde sur Prime Video le 5 mars 2021.

Sujets: Venir en Amérique 2, Amazon Prime, Streaming