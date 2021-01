L’affiche Batman Beyond Fan de BossLogic transforme Michael Keaton en Bruce Wayne assiégé

le Homme chauve-souris rumor mill a été un-tourbillon, avec des nouvelles qui vont et viennent pour savoir si Michael Keaton est sur le point de devenir le grand écran Dark Knight à l’avenir. Eh bien, malgré les spéculations contradictoires, l’idée a fait réfléchir certains des types les plus créatifs d’Internet, avec l’artiste bien connu Boss Logic créant une affiche époustouflante pour une adaptation potentielle de Keaton mettant en vedette Batman au-delà.

Sous-titrée avec un cri définitif de « Do it …. » de l’artiste BossLogic, l’image représente Michael Keaton en tant que Bruce Wayne âgé, aux côtés de Amour et monstres star Dylan O’Brien comme son protégé et Batman du futur, Terry McGinnis. Coloré avec un motif rouge inquiétant et comportant une très petite version du Batman au-delà costume, l’affiche est l’approche parfaite si un film basé sur la propriété prend vie.

Pour ceux qui ne le savent pas, Batman au-delà reprend avec l’icône DC en 2039 et suit les aventures de Terry McGinnis, un adolescent du mauvais côté des pistes, qui est pris sous l’aile d’un vieux et retraité Bruce Wane. Poussé par le remords et la vengeance, et doué d’un costume de chauve-souris de haute technologie, McGinnis utilise tous les gadgets et l’entraînement que Bruce peut lui lancer pour éliminer les criminels dans le dur et le crime de Neo-Gotham. La série reste un favori des fans, avec des plans pour une prise en direct sur grand écran ayant été discutés pendant des années, plusieurs tentatives n’ayant pas réussi à démarrer, dont une qui aurait vu Clint Eastwood jouer le rôle de Bruce Wayne.

L’idée de Keaton devenant l’un des deux principaux Batmen de l’univers cinématographique de DC a commencé avec le président de DC Films, Walter Hamada, qui a déclaré récemment que « Warner Bros.aura deux sagas cinématographiques différentes impliquant Batman – jouées par deux acteurs différents – en cours d’exécution au en même temps. » Spéculation de plus Homme chauve-souris Les projets impliquant Keaton ont ensuite été alimentés par un commentaire de Brooks Barnes, l’écrivain du New York Times qui a écrit l’article de Hamada, qui semble avoir été sorti de son contexte.

Barnes a depuis essayé de dissiper toute confusion en disant: « J’ai été hors ligne (déménagement d’appartements) et reviens voir cette folie de Michael Keaton. Je faisais référence au seul film dans lequel Keaton a été annoncé comme étant, pas à un ensemble de son propre Batman. Si j’avais eu des infos sur lui au-delà de « The Flash », je les aurais évidemment mises dans mon article. » Cependant, comme avec toutes les rumeurs, la graine a maintenant été plantée et il est clair que les fans veulent désespérément plus de Keaton.

Malheureusement, un Batman au-delà le film est encore loin de devenir réalité, mais au moins nous avons encore le retour de Keaton dans Le flash attendre avec impatience. Le film devrait maintenant commencer sa production au début de cette année et s’inspirera de l’arc de la bande dessinée, Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, son ingérence dans le temps le trouve émergeant dans un univers plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Alors que le matériel source présente une version alternative de Thomas Wayne qui est maintenant devenu beaucoup plus violent Homme chauve-souris, Il paraît que Le flash L’adaptation ramènera à la place le Caped Crusader de Keaton.

Le flash La sortie est prévue pour le 4 novembre 2022. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Boss Logic.

