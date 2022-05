L’affiche Avatar : la voie de l’eau met l’accent sur un enfant de Pandore

Une nouvelle affiche pour Avatar : la voie de l’eau taquine en outre le retour des grands félins bleus, les Na’vi. Publié via les réseaux sociauxl’affiche met l’accent sur ce qui semble être l’un des enfants de Jake et Neytiri, avec Avatar : la voie de l’eau centré sur les héros familiers et leur nouvelle famille, ainsi que sur l’exploration du monde sous-marin de Pandora.

Une remorque pour Avatar : la voie de l’eau a finalement été publié hier après beaucoup d’attente et beaucoup de patience. La bande-annonce fait un excellent travail pour garder une grande partie de l’intrigue secrète, mais les images donnent un aperçu des visuels luxuriants qui rendront sans aucun doute la suite tant attendue tout aussi réussie que son prédécesseur record.

Ce que nous savons de Avatar : la voie de l’eau C’est qu’après toutes ces années, la suite reprendra avec Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña) plus d’une décennie après les événements du premier film Avatar. La première de plusieurs suites prévues, Avatar : la voie de l’eau commencera à raconter l’histoire de la famille Sully, les ennuis qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Avatar : la voie de l’eau présentera au public la nouvelle famille de Jake et Neytiri, qui comprendra plusieurs enfants natifs Na’vi, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) et Tuktirey (Trinity Bliss), ainsi que l’enfant humain Miles Socorro, également connu sous le nom de Spider, joué par la star de The Night Sitter, Jack Champion. Spider est prise dans la couvée des héros d’Avatar Jake et Neytiri après être née dans la base militaire maintenant abandonnée de Pandora. Trop jeune pour être renvoyé sur Terre, Jake décide de prendre l’enfant comme l’un des leurs.





Avatar : la voie de l’eau A été décrit comme époustouflant et énervant par ses stars





Ateliers du 20ème siècle

L’acteur de retour Sam Worthington a taquiné la majesté de Avatar : la voie de l’eau en disant: «Jim est un homme très loyal, et il garde les mêmes personnes à bord, mais je suis un très petit rouage dans ce domaine. Il y a une grande équipe créative derrière, et d’après ce que j’ai vu, c’est époustouflant et merveilleux ce qu’ils proposent. Worthington a poursuivi en vantant la vision du réalisateur de science-fiction phare James Cameron en ajoutant: « C’est un film de Jim Cameron, mec, qu’en penses-tu? »

Sa co-vedette Zoe Saldaña a évoqué l’expérience « angoissante » de voir Avatar : la voie de l’eau dirigez-vous enfin vers le grand écran. « C’est excitant, éprouvant pour les nerfs », a-t-elle déclaré.

Réalisé par James Cameron et produit par 20th Century Studios, Avatar : la voie de l’eau étoiles Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel et CJ Jones.

Avatar : la voie de l’eau est prévu pour le 16 décembre 2022.





