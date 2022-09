L’affichage de la Couronne augmente après le décès de la reine Elizabeth

Après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre, qui a mis fin à un règne historique de 70 ans, Netflix a vu un regain d’intérêt pour sa série populaire La Couronne. Le spectacle commence à la fin des années 1940 avant la mort du roi George VI (Jared Harris) et Elizabeth devient la reine d’Angleterre. Il a suivi la vie de la monarque au fil des ans alors qu’elle interagissait avec des personnages historiques tels que Winston Churchill (John Lithgow) et Margaret Thatcher (Gillian Anderson).





Selon la société d’analyse de données Whip Media, entre le vendredi 9 septembre et le dimanche 11 septembre, l’audience américaine de l’émission La Couronne quadruplé par rapport à la période précédente du vendredi au dimanche. Et ce n’est que les États-Unis Au Royaume-Uni, l’audience est supérieure à 800 % par rapport à la semaine précédente, tandis que l’audience de la France a triplé. Alors dans le monde entier, Celui de la Couronne l’audience a été multipliée par près de quatre d’une semaine à l’autre.

Peut-être que la hausse du nombre de téléspectateurs n’est pas surprenante depuis que la mort de la reine Elizabeth a provoqué des réactions émotionnelles profondes au Royaume-Uni et dans le monde en général. Selon The Guardian, la Grande-Bretagne tiendra une période de deuil de 10 jours alors que le cercueil de la reine devait reposer en l’état à Londres de mercredi à lundi, jour où ses funérailles devaient avoir lieu. Même s’il s’agit d’un portail fictif, il est logique que les téléspectateurs veuillent en savoir plus sur la vie de la reine.





Les nombreuses Elizabeth différentes du spectacle et à quoi s’attendre ensuite

Claire Foy a dépeint une jeune reine Elizabeth au cours des deux premières saisons, ce qui lui a valu une victoire pour l’actrice dans une série dramatique aux Primetime Emmy Awards 2018, en plus d’un Emmy pour l’actrice invitée dans un drame l’année dernière. Olivia Colman a repris le rôle pour les saisons 3 et 4. Coleman a également remporté un Emmy pour actrice dans une série dramatique en 2021. L’émission, au total, a remporté 11 Emmys l’année dernière. Celles-ci comprenaient des séries dramatiques exceptionnelles, deux Emmy Awards en 2020, cinq en 2018 et trois en 2017.

La saison 5 de la couronne devrait être diffusée en novembre, avec Imelda Staunton jouant maintenant la reine Elizabeth. Elle sera rejointe par Jonathan Pryce en tant que prince Philip, Dominic West en tant que prince Charles et Elizabeth Debicki en tant que princesse Diana. Pendant ce temps, Olivia Williams a été choisie pour Camilla Parker Bowles, tandis que Jonny Lee Miller apparaîtra en tant que Premier ministre John Major.

Vendredi dernier, selon Variété, Netflix a suspendu la production de la saison 6 en signe de respect pour la mort de la reine. Le tournage le jour des funérailles de Sa Majesté a également été interrompu. Bien que les détails de la saison aient été gardés secrets, nous savons qu’elle se déroulera au début des années 2000 et sera la dernière de la série.

Rufus Kampa, 16 ans, fera ses débuts à l’écran dans le rôle du prince Harry, et Ed McVey, 21 ans, jouera le prince William. Vraisemblablement, la dernière saison de La Couronne explorera apparemment les conséquences de la mort de Diana et de la vie de son fils pendant cette période. En plus d’eux, Meg Bellamy apparaîtra également dans le rôle de Kate Middleton après avoir soumis une audition auto-enregistrée après la publication d’un casting sur les réseaux sociaux.