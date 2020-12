L’affaire qui a secoué 3 stars de Harry Potter des années avant la franchise du film

Harry Potter est bien connu pour le casting stellaire qui entourait les trois principaux protagonistes, qui, au moment de leur casting, étaient des débutants dans le showbiz. D’Alan Rickman et Emma Thompson à Helena Bonham Carter, Kenneth Branagh et Maggie Smith, la franchise comptait des gagnants et des nominés aux Oscars et aux Golden Globe.

Bien que le récit de Harry Potter soit assez captivant en soi – avec des sorciers et des sorcières jetant des sorts et fabriquant des potions – une affaire impliquant trois des principaux membres de la distribution a refait surface lors de la première des films. Pourtant, les personnes impliquées ont depuis accepté le scandale.

Kenneth Branagh a eu une liaison avec Helena Bonham Carter alors qu’il était marié à Emma Thompson

Kenneth Branagh – célèbre acteur et réalisateur Shakesperean qui a joué Gilderoy Lockhart dans Harry Potter – a épousé Emma Thompson en 1989. Thompson a dépeint le professeur Trelawney dans le Harry Potter films. Son personnage se vantait d’une disposition décalée et d’un cœur chaleureux; elle voyait l’avenir des peuples à travers les feuilles de thé.

En ce qui concerne la relation de Branagh et Thompson, les deux se sont rencontrés l’un en face de l’autre dans le drame télévisé de la BBC de 1987. Fortunes de la guerre. Ils se sont mariés deux ans plus tard. Pourtant, Emma Thompson a demandé le divorce six ans après leur mariage (après avoir découvert que Branagh s’engageait dans une liaison extra-conjugale avec Carter), comme le note Cosmopolitan.

Carter a joué Bellatrix LeStrange, sans cœur et méchant, mais captivant dans le Harry Potter des films. Les rapports allèguent que l’affaire Carter et Branagh a commencé après leur rencontre sur le tournage de Frankenstein. La relation de Carter et Branagh durerait encore quelques années après le divorce de Branagh et Thompson.

Qu’est-il arrivé à toutes les stars de «Harry Potter» impliquées après le scandale?

Selon Glamour Magazine, Thompson a fait la paix avec son passé avant de prendre son rôle dans Harry Potter, elle a déclaré:

«Vous ne pouvez pas vous accrocher à quelque chose comme ça. C’est inutile. Je n’ai pas l’énergie pour ça. Helena et moi avons fait notre paix il y a des années et des années. Thompson | Charme

Carter a rapidement continué à se rencontrer et à commencer une romance à long terme avec le réalisateur acclamé Tim Burton. Elle est devenue un tiers du groupe de films comprenant Johnny Depp et Carter devant la caméra et Burton derrière dans de nombreuses productions. Thompson a épousé Greg Wise en 2003 – un acteur et producteur anglais. Les deux restent mariés aujourd’hui. Branagh a épousé Lindsay Brunnock en 2003, et les deux sont toujours mariés aujourd’hui. Brunnock est un directeur artistique britannique.