L’affaire Gabby Petito soulève la question : pourquoi les personnes de couleur disparues ne reçoivent-elles pas plus d’attention ?

Les projecteurs médiatiques nationaux sur le cas de Gabby Petito ont des familles et des défenseurs des personnes de couleur disparues qui expliquent pourquoi les cas impliquant leurs proches n’ont pas reçu la même attention au fil des ans.

Des études montrent que les cas de jeunes femmes blanches disparues comme Petito, 22 ans, dont le corps a été retrouvé dimanche dans une zone de camping du Wyoming, sont une petite minorité de cas de personnes disparues aux États-Unis.

Alors que la nation pleure la perte de Petito et que la recherche se poursuit pour son fiancé disparu, Brian Laundrie, il y a eu une indignation croissante que les personnes de couleur disparues n’attirent pas presque l’attention de quelqu’un comme Petito.

L’ancien agent des forces de l’ordre, Derrica Wilson, a lancé la Black and Missing Foundation après avoir vu trop de cas ignorés impliquant des personnes de couleur.

« Je peux sortir Sandra Levy, Natalie Holloway, Elizabeth Smart, Caylee Anthony, Gabby Petito », a déclaré Wilson à la correspondante de NBC News, Antonia Hylton, AUJOURD’HUI vendredi. « Mais personne ne peut nommer une seule personne de couleur qui a reçu ce type de médias grand public. Pas une seule personne. »





David Robinson a cherché de l’aide pour tenter de retrouver son fils, Daniel, un géologue de 24 ans qui a disparu le 23 juin après avoir travaillé à Buckeye, en Arizona. La police a retrouvé sa voiture dans un ravin, mais il y a eu peu de progrès pour le localiser depuis sa disparition, selon son père.

« Nous n’obtenons pas le même niveau d’urgence », a déclaré Robinson à Hylton. « Pour autant que je déteste vraiment dire cela, parfois je pense que la race est un facteur. »

Selon les fichiers des personnes disparues et des personnes non identifiées du National Crime Information Center, 543 018 personnes ont été portées disparues en 2020, dont près de 40 % étaient des personnes de couleur.

Les Noirs américains représentent 13% de la population américaine, mais représentent 35% des cas de personnes disparues.

« Automatiquement, les forces de l’ordre supposent que ces enfants, ce sont des fugueurs, ces adultes, qu’ils sont impliqués dans une sorte d’activité criminelle », a déclaré Wilson. « Donc, ils sont simplement balayés sous le tapis. »

Les communautés autochtones ont également exprimé leur indignation face au nombre disproportionné de personnes disparues qui reçoivent peu d’attention des médias.

Dans le Wyoming, où le corps de Petito a été retrouvé, le Wyoming Taskforce for Missing and Murdered Indigenous Persons a découvert que 710 autochtones avaient disparu au cours de la dernière décennie, aucun d’entre eux n’ayant reçu le même niveau d’attention que le cas de Petito.

Patsy Whitefoot, dont la sœur Daisy Mae Heath est portée disparue depuis 30 ans, a lancé un podcast intitulé « War Cry » pour demander plus de ressources, d’attention et de responsabilité pour les peuples autochtones disparus.

« C’est plutôt décourageant », a déclaré Whitefoot. « Il n’y a jamais de communication, jamais de suivi avec les familles. Et donc tout le système judiciaire a juste besoin d’être bouleversé. »

Les défenseurs espèrent que davantage d’États adopteront des projets de loi comme celui du Minnesota plus tôt cette année qui a créé un groupe de travail sur les femmes et les filles afro-américaines disparues et assassinées pour améliorer la façon dont l’État traite ces cas.