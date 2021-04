L’affaire des mystères non résolue La mort d’Alonzo Brooks est désormais jugée par le FBI

La mort inexpliquée de l’homme a été présentée dans la série Netflix Mystères non résolus et le regain d’intérêt pour son cas a déclenché de nombreuses astuces.

Alonzo est allé à une fête un soir d’avril 2004 et n’a jamais été revu. Des témoins à la fête à la maison ont déclaré que M. Brooks était la cible d’insultes raciales cette nuit-là.

Un effort de recherche massif a été mené dans la zone locale et son corps a été retrouvé près de la maison dans une crique à l’extérieur de La Cygne, Kansas.

Une autopsie a été réalisée mais elle n’a pas établi la cause du décès. Le FBI a rouvert son dossier en 2019 et l’année dernière, ils ont exhumé son corps pour voir s’il contenait de nouveaux indices.

Le procureur américain par intérim du Kansas, Duston Slinkard, a déclaré: «Nous savions qu’Alonzo Brooks était mort dans des circonstances très suspectes. Ce nouvel examen par une équipe des meilleurs médecins légistes et experts du monde établit que ce n’était pas un accident. Alonzo Brooks a été tué.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons, et n’épargnerons aucune ressource, pour traduire les responsables en justice. »

« Notre portée est large et la force de nos outils d’enquête est exceptionnelle. Nous restons déterminés à découvrir la vérité sur le meurtre d’Alonzo Brooks et à faire en sorte que les responsables soient tenus responsables de leurs actes. »

Juste avant le Mystères non résolus redémarrage présenté sur Netflix, le FBI a annoncé qu’il donnerait 100000 dollars à quiconque aurait des informations sur la mort d’Alonzo.

Les producteurs de l’émission ont noté l’épisode d’Alonzo, « No Ride Home » a récolté le plus de renseignements.

Le producteur exécutif de la série, Terry Dunn Meurer, a déclaré à Variety: « Alonzo Brooks était probablement [the case] nous avons reçu le plus de courriels sur. Beaucoup de théories que nous avions déjà entendues lors de la production des épisodes, mais il y a quelques nouveaux noms qui sont arrivés et que nous avons transmis au FBI.