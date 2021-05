L’affaire de la Cour suprême sur l’interdiction de l’avortement dans le Mississippi pourrait-elle renverser Roe V. Wade?

Avec Roe v.Wade en suspens, la Cour suprême a accepté d’entendre une affaire qui pourrait redéfinir les lois sur l’avortement aux États-Unis.

L’affaire concerne une loi controversée du Mississippi qui restreint fortement les avortements après 15 semaines, suscitant des craintes quant à savoir si le tribunal dirigé par les conservateurs envisagera une contestation de Roe v. Wade.

Roe v. Wade, la décision historique de la Cour suprême de 1973 légalisant l’avortement dans tout le pays avant sa viabilité, permet d’interrompre la grossesse dans les 24 premières semaines.

Le cas test du Mississippi, qui propose une interdiction des avortements bien avant la viabilité fœtale, crée des obstacles supplémentaires pour les femmes enceintes qui recherchent des soins d’avortement. Mais l’État a exhorté la Cour suprême à utiliser cette affaire pour clarifier ou modifier les précédents en matière d’avortement.

Après avoir été reportée plus d’une douzaine de fois, la Cour suprême entendra l’affaire, connue sous le nom de Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, au prochain mandat. Une décision est attendue d’ici juin 2022.

Au milieu d’une guerre culturelle dans laquelle une loi vieille de près de 50 ans semble plus vulnérable que jamais, l’affaire mettra à l’épreuve le tribunal – avec une majorité conservatrice 6-3 – et leur position sur l’avortement.

Roe v. Wade pourrait-il être annulé par l’interdiction de l’avortement du Mississippi?

Le renversement d’une affaire historique comme Roe v. Wade ne se produit pas du jour au lendemain, et cela ne se fait pas facilement. Cependant, cela ne veut pas dire que le précédent ne devient pas de plus en plus vulnérable.

Roe v. Wade peut ne pas être explicitement infirmé, mais plutôt évidé et contesté au point qu’il devient pratiquement sans pertinence.

La loi du Mississippi n’interdit pas complètement l’avortement, elle ne fait que déplacer les objectifs de l’accessibilité. Cela donne à la Cour suprême un moyen de faire de Roe v. Wade une simple promesse vide de sens.

En attendant, en marge de cette affaire, une série de lois restrictives sur l’avortement dans les États ne sont pas encore entrées en vigueur, soit en raison de poursuites judiciaires, soit en raison de dates d’entrée en vigueur ultérieures. La Caroline du Sud et l’Idaho ont codifié cette année des interdictions sur l’avortement au début d’un battement de cœur fœtal.

L’Arkansas et l’Oklahoma ont décrété des interdictions quasi-totales de l’avortement, et le Montana a plafonné la procédure à 20 semaines.

Toute autre contestation de Roe v. Wade pourrait créer une saison ouverte sur les interdictions d’avortement dans les États rouges.

Que signifie la majorité conservatrice de la Cour suprême pour les lois sur l’avortement?

Les interdictions concernant les avortements avant la viabilité ont été annulées par le tribunal jusqu’à récemment. En 2016, le tribunal a bloqué une interdiction d’avortement de 12 semaines dans l’Arkansas, la même année, une loi limitant l’avortement aux 6 premières semaines de grossesse a été arrêtée dans le Dakota du Nord.

Mais les visages changeants de la Cour en 2020 ont marqué une nouvelle menace pour Roe c.Wade. Moins de 3 mois après la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, un grand défenseur des droits reproductifs, son siège a été donné à la juge Amy Coney Barrett, qui est documentée comme étant fermement anti-choix.

Depuis leur nomination, la Cour dirigée par les conservateurs a exprimé un vif intérêt à faire reculer les droits reproductifs.

En janvier, la Cour suprême a accepté de limiter l’accès à un médicament utilisé pour les avortements précoces. Le tribunal a également accepté d’entendre si le procureur général républicain du Kentucky pouvait défendre une loi controversée relative à l’avortement même si elle avait été invalidée par des tribunaux inférieurs.

La détermination répétée de prendre en charge ces cas reflète une stabilité défaillante dans le mouvement de plusieurs décennies pour étendre l’accessibilité à l’avortement et améliorer les soins de santé génésique.

Que se passe-t-il si Roe v. Wade est annulé?

L’affaiblissement de Roe v. Wade pourrait créer une inégalité dramatique dans l’accès à l’avortement à travers le pays.

Selon une analyse des données de 2020, plus de la moitié des États laisseraient l’accès à l’avortement inchangé. Cependant, pour ceux du sud et du Midwest américains, en particulier ceux vivant dans des foyers à faible revenu, l’avortement serait effectivement inaccessible.

Sans Roe, l’avortement deviendrait probablement illégal dans 22 États. 41% des personnes en âge de procréer devraient parcourir en moyenne 280 kilomètres pour accéder à une clinique d’avortement, contre 58 kilomètres actuellement.

Les données estiment qu’il y aurait 100 000 avortements légaux et sûrs de moins par an. Mais nous n’avons aucun moyen de savoir combien de personnes devraient mettre leur vie en danger dans des avortements chirurgicaux illégaux ou en obtenant des pilules abortives par correspondance.

Même si Roe c. Wade n’est pas annulée, les restrictions envisagées par la Cour suprême pourraient révoquer l’accès, augmenter les temps d’attente ou augmenter les distances de déplacement.

Cela crée des situations dangereuses et inégales où les soins de santé génésique sont rejetés par la plus haute juridiction du pays.

Les données montrent que les taux d’avortement sont globalement les mêmes dans les pays où l’avortement est illégal et dans les pays où il ne l’est pas. La seule différence est de savoir si ces avortements sont sûrs ou non, une différence qui est menacée par toute loi restrictive sur l’avortement.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.