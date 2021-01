L’affaire d’Ann-Margret et d’Elvis Presley peut avoir pris fin grâce à cet intervieweur

Elvis Presley et Ann-Margret ont partagé une aventure enflammée après leur rencontre pendant le tournage Viva Las Vegas. Ann-Margret a suggéré que les deux étaient simplement sur la même longueur d’onde, presque comme des âmes sœurs, et qu’ils partageaient ce qu’elle appelait «un diable intérieur». Cependant, Elvis Presley s’est senti obligé de poursuivre son mariage avec Priscilla Presley et a fini par rompre avec Ann-Margret. Cependant, certains pensent qu’un intervieweur en particulier et sa question sur leur liaison étaient ce qui a vraiment signalé la fin de leur relation.

Ann-Margret dit que leur relation était électrique

Elvis Presley et Ann-Margret dans «Viva Las Vegas» | Archives GAB / Redferns

Ann-Margret et Elvis Presley se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Viva Las Vegas, où le réalisateur George Sidney a présenté les deux. Selon Ann-Margret, la chimie n’a pas été immédiate. En fait, il a fallu du temps pour grandir.

«’Elvis Presley, j’aimerais que vous rencontriez une merveilleuse jeune femme, Ann-Margret’, a déclaré George Sidney. «Ann-Margret, voici Elvis Presley. La signification était perdue pour Elvis et moi. J’ai tendu la main et il l’a secouée doucement. «J’ai beaucoup entendu parler de vous», avons-nous dit en même temps, ce qui nous a fait rire et brisé la glace », a écrit Ann-Margret dans son autobiographie.

«Au départ, Elvis et moi aurions peut-être admis que la seule chaleur entre nous provenait du soleil brûlant du désert. Mais d’autres ont vu des étincelles dès le début », a-t-elle ajouté.

Cependant, une fois qu’ils ont entamé leur liaison, Ann-Margret a dit qu’ils étaient comme des âmes sœurs – surtout en ce qui concerne la musique et la danse.

«Nous avons vécu la musique de la même manière viscérale. La musique a enflammé une passion enflammée enflammée en Elvis et en moi. C’était une sensation étrange, embarrassante, drôle, inspirante et merveilleuse », a-t-elle déclaré à propos de leur relation.

«Nous ne savions pas que nous partagions un démon intérieur. Nous étions calmes, polis, prudents. Mais je savais ce qui allait se passer une fois que nous aurions appris à nous connaître. Elvis l’a fait aussi.

Elvis Presley a mis fin à leur liaison

Elvis Presley et Ann-Margret dans «Viva Las Vegas» | Collection d’écran argenté / Getty Images

Finalement, Ann-Margret et Elvis Presley ont mis fin à leur liaison, Presley se sentant engagé dans son prochain mariage avec Priscilla Presley. Ann-Margret a dit qu’elle savait que c’était une question de temps.

«Il y avait d’autres facteurs dans la vie d’Elvis qui l’ont forcé à se séparer de moi, et je les ai compris. Elvis avait toujours été honnête avec moi, mais c’était quand même une situation déroutante », a-t-elle écrit.

«Nous avons continué à nous voir périodiquement, jusqu’à ce que nous sortions ensemble depuis près d’un an. Puis tout s’est arrêté. Nous savions que la relation devait prendre fin, qu’Elvis devait remplir son engagement.

Priscilla Presley était naturellement livide lorsqu’elle a découvert l’affaire. Dans ses mémoires, elle a écrit qu’elle avait jeté un vase à fleurs à travers la pièce lorsqu’elle l’avait découvert.

Certains pensent que cet intervieweur a tout gâché

Elvis Presley et Ann-Margret dans «Viva Las Vegas» | Métro-Goldwyn-Mayer / Getty Images

Alors qu’Ann-Margret dit qu’elle savait que sa liaison avec The King devait finir par prendre fin, certains ont émis l’hypothèse que l’enquête d’un intervieweur avait conduit à la rupture.

Au Viva Las Vegas première du film, un rapport aurait prétendu qu’Ann-Margret lui aurait dit que les deux étaient fiancés et avaient l’intention de se marier bientôt. Elvis et Priscilla Presley étaient toujours fiancés à l’époque.

«Selon Ann-Margret, vous étiez, ou êtes, fiancée avec elle. Ce n’est pas vrai non plus? demanda le journaliste.

«Les journaux l’ont citée comme disant, mais plus tard, elle m’a raconté comment c’était arrivé. Ils m’ont demandé si c’était vrai qu’elle était amoureuse de moi. Eh bien, elle était amoureuse de moi et elle ne voulait pas mentir à ce sujet, »répondit Elvis.

Apparemment, cela a suffisamment effrayé Presley pour qu’il arrête avec Ann-Margret et s’engage à nouer le nœud avec Priscilla Presley.