L’affaire Anna Sorokin : la véritable histoire de la nouvelle série Netflix

Netflix

Mettant en vedette la nouvelle star gâtée de Netflix, Julia Garner, la production est soutenue par une incroyable histoire vraie. Shonda Rhimes a acheté les droits de raconter son histoire, mais l’argent servira à payer ses victimes.

©IMDBLa série a été créée le 11 février.

Rien n’attire plus les téléspectateurs que des histoires vraies transformées en fiction. Bien plus s’il s’agit d’actes criminels comme celui que la mini-série de Netflix, Inventer Anna a pris sur lui de montrer. Protagonisée par Julia Garnierque beaucoup peuvent associer à Ozark avec son grand rôle de ruth langmorecette série a été créée par Shonda Rhimes. Le vraiment Anne Il a vendu les droits à la société de production mais comme il ne peut pas générer de revenus pour ses crimes, l’argent reçu servira à payer ses victimes.

Le vraiment Anna Sorokine ça s’appelle en fait Anna Devey et elle est loin d’être l’héritière d’une fortune de plusieurs millions de dollars qui est arrivée d’Allemagne avec des plans pour remodeler New York. Le plus drôle, c’est que même si c’est son gros mensonge, Delvey Il ne cesse de la justifier et d’alléguer que ses intentions étaient réelles : il voulait fonder un club exclusif à Manhattan. Elle était si sérieuse quant à ses intentions qu’elle a refusé de plaider coupable et a choisi d’aller en procès. Ce qui aurait pu être une peine de quelques mois s’est soldé par une peine de prison allant de 4 à 12 ans.

Entre 2013 et 2017, Anna Devey Il s’est consacré à escroquer différentes personnes afin d’obtenir l’argent avec lequel il pourrait financer l’œuvre qu’il avait en tête : une maison dédiée à l’art et à la culture. Il a d’abord demandé aux banques des prêts avec des documents falsifiés, mais lorsqu’ils ont été rejetés, il a dû recourir à sa créativité. C’est ainsi qu’il a réduit ses commandes et a obtenu un prêt d’environ 100 000 dollars, qu’il a utilisé pour financer une autre commande à une banque et ainsi démarrer ses projets.

Grâce à son insistance, il réussit à faire approuver un prêt de près de 22 millions de dollars, tout en obtenant de petites sommes avec lesquelles tromper les gens qu’il convainquit de la réalité de ses intentions. Mais une grande partie de la somme reçue est allée à des logements et des dîners coûteux, qu’ils n’ont fait que vendre à des personnes qui Anna Devey c’était quelqu’un qui faisait semblant d’être plus qu’elle n’était vraiment : une jeune femme née en Russie en 1991 qui a abandonné l’école et a travaillé comme stagiaire dans un magazine parisien, avant de déménager à New York en 2016 et de commencer ses arnaques.

Où est Anna Delvey actuellement ?

Ce personnage devenu extrêmement viral grâce à la série de Netflix Il a été libéré de prison en février de l’année dernière, grâce à sa bonne conduite. Il a à peine accompli deux des quatre années minimales qui lui avaient été assignées. Cependant, ceux qui croient qu’il mérite encore de purger plus de peines devraient savoir que son présent n’est pas beaucoup mieux. Les autorités américaines l’ont remise en prison et on pense qu’elle pourrait être expulsée des États-Unis.

