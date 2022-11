Laenor Velaryon va-t-elle réapparaître dans la saison 2 de « House of the Dragon » ?

La première saison de « La Maison du Dragon » (« La maison du dragon » en espagnol) a eu son lot de morts tragiques comme celle de Harwin Strong ou Lucerys Velaryon. Cependant, il a également surpris le public en laissant Laenor Velaryon en vie, ce qui laisse ouverte la possibilité de son retour dans le deuxième volet.

Au fin de l’épisode 7, Rhaenyra et Daemon Targaryen planifient la mort de Laenor afin d’avoir une voie libre pour se marier, créant ainsi une alliance plus forte.

Cependant, cela il s’est avéré être une configuration et le personnage pourrait en fait s’enfuit avec son amant, Qarl Correy.

Comme cela diffère de Le livre de George RR Martin sur lequel la série est basée, « Fire and Blood », Nous ne savons pas avec certitude ce qui arrivera à Laenor dans les saisons suivantes. Cependant, nous avons pu recueillir certaines théories de fans basées sur la littérature fantastique.

Laenor Velaryon s’enfuyant dans un bateau avec Qarl Correy dans l’épisode 7 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

LAENOR VELARYON POURRAIT-IL REVENIR POUR LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Depuis la diffusion de l’épisode « Driftmark », une théorie circule sur Internet à propos de la possible retour de Laenor Velaryon à la « Maison du Dragon ». Selon les fans, une bonne alternative pour son retour serait utiliser l’identité d’Addam de Hull. De cette façon, ils n’affecteraient pas la légitimité du mariage de Rhaenyra et Daemon Targaryen.

Addam de Hull est l’un des cavaliers dragons qu’ils recrutent les Noirs pour pouvoir ajouter plus de bêtes ailées à ses côtés. Dans « Fire and Blood », ce personnage serait le fils illégitime de Laenor lui-même, bien que la plupart soupçonnent que c’est en fait le bâtard de Corlys Velaryon.

Par conséquent, la série n’aurait qu’à changer l’histoire d’Addam, rendant Le personnage de John Macmillan prend cette identité. Cela expliquerait pourquoi il est capable d’apprivoiser le dragon Seasmoke (Mist, en espagnol) – que Laenor a monté dans la vie -, bien qu’il n’ait pas de sang Targaryen direct.

La princesse Rhaenyra avec son mari, Sir Laenor Velaryon, avec le nouveau-né Joffrey. (Photo : HBOMax)

LAENOR VELARYON POURRAIT-IL REVENIR SANS ÊTRE ADDAM DE HULL ?

Après la publication de cette théorie, de nombreux fans étaient contre. « gâcher » l’histoire d’un personnage aussi intéressant qu’Addam de Hullqui a ensuite été légitimé par la reine Rhaenyra Targaryen sous le nom d’Addam Velaryon.

Dans l’œuvre originale, le jeune homme fait preuve d’un grand courage et de loyauté, bien qu’il soit accusé d’être un traître.

Il est possible que vAllons voir Laenor Velaryon sans qu’il ait besoin de retourner à Westeros ou participez directement à la Danse des Dragons. Au lieu de cela, il pourrait s’agir d’un Allié de l’Ombre de Rhaenyra et aidez leur cause depuis Essos.

En outre, son contact avec d’autres personnages serait très limité, puisque seuls la reine et Daemon Targaryen connaissent la vérité. Peut-être pourrait-il entrer en communication avec des personnes de confiance comme son fils, Jacaerys Velaryon.