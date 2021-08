Lady’s Gambit : série similaire à regarder sur Starz Play

Avec Anya Taylor-Joy, Gambit de la dame était l’une des séries les plus regardées en 2020. La fiction suit la vie de Beth Harmon, une joueuse d’échecs prodige, qui en plus de démontrer sa capacité à jouer, lutte également contre son addiction à l’alcool et à la drogue. Situé entre 1950 et 1960, cette bande a laissé les fans en redemander.







C’est juste que Netflix n’a diffusé qu’une saison en sept parties au moment où la carrière de Beth Harmon en tant que joueur d’échecs était à son apogée. C’est pourquoi les adeptes de Gambit de la dame même aujourd’hui, ils continuent à en demander plus sur cette histoire. Cependant, la plateforme ne renouvelle toujours pas le strip et, par conséquent, de Spoiler nous vous recommandons trois séries similaires à voir sur Starz Play.

3 séries similaires à Lady’s Gambit à regarder sur Starz Play :

1. La Loi :

« Une véritable série psychologique et anthologique du crime qui raconte les histoires insolites derrière de véritables actes criminels» Lit le synopsis de Starz Play. Mettant en vedette Joey King et Patricia Arquette, cette série se partage entre le passé et le présent pour raconter l’histoire de Gypsy Blanchard, une jeune femme confinée dans un fauteuil roulant pour cause de maladie.







Cependant, les attitudes étranges de sa mère, Dee Dee Blanchard, la mèneront à une enquête qui changera sa vie à jamais. Et c’est ainsi qu’il commet le pire des crimes.

2. Règne :

C’est la série idéale pour les fans de La Couronne Oui Étranger. En quatre saisons, ce strip raconte l’histoire de Marie, reine d’Écosse.

Règne. Photo : (La CW)



« L’histoire commence en l’an 1557 lorsque Marie, reine d’Ecosse, doit quitter le couvent où elle vivait pour la France, épouser le prince François II et sceller ainsi une alliance entre les deux pays», lit la description de la plate-forme.

3. La fin de Howard :

C’est l’une des bandes les plus courtes de Starz Play. Il se compose de seulement quatre épisodes et est l’une des fictions d’époque les plus regardées sur la plateforme. Basé sur le roman du même nom de 1910, il est maintenant adapté pour le petit écran par Kenneth Lonergan.







« L’histoire de deux sœurs indépendantes et non conventionnelles et des hommes de leur vie – elles cherchent du sens et de l’amour alors qu’elles naviguent dans un monde en constante évolution« Définit la plate-forme.