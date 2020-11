«  Lady’s Gambit  »: Netflix brode une mini-série épique sur les échecs, parfaite pour les profanes et les experts du sport

Les vertus de cette nouvelle mini-série Netflix, qui, contre toute attente, s’est glissée dans le top des plus regardées sur la plateforme, sont aussi évidentes que satisfaisantes dans un panorama où tant de séries sont produites et à une telle vitesse que les programmes sont souvent négligés. éléments formels. Parmi ses éléments les plus notables, il y a bien sûr le choix réussi d’Anya Taylor-Joy comme protagoniste, une très jeune actrice qui depuis sa découverte étonnante dans ‘The Witch’ n’a cessé d’enchaîner des rôles de premier ordre catégorie, de ‘Thoroughbred’ à ‘Glass’, en passant par les récents ‘The New Mutants’ ou ‘Emma.’.

Ensuite, il y a l’extraordinaire bon goût de l’histoire. Dites-nous la brillante carrière d’une fille, Beth Harmon, qui apprend à jouer aux échecs dans un orphelinat avec le concierge, et cela va bientôt à des compétitions de plus en plus importantes. Elle côtoiera des joueurs de plus en plus coriaces, invariablement des hommes, et aura des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, ce qui la maintiendra concentrée et l’aidera à résister à la pression.

L’histoire, basée sur un roman de 1983 de Walter Tevis (que Heath Ledger entendait adapter dans ce qui aurait été ses débuts en tant que réalisateur), choisit très bien l’époque: le monde des échecs professionnels dans les années 1950 et 1960, quand il va de devenir du divertissement universitaire au reflet des tensions politiques entre les États-Unis et l’Union soviétique. Et en tout cas, un monde aride pour une femme comme Harmon, plongée dans un environnement masculin où historiquement peu de femmes se sont démarquées: les sœurs Polgár (surtout Judith, la plus agressive d’entre elles) ou Jennifer Shahad (double championne des Etats-Unis). United) sont quelques-uns de ses modèles spirituels.

Cette atmosphère très particulière se reflète de manière exquise dans la série, qui non seulement reproduit fidèlement non seulement les environnements d’échecs (des centres commerciaux où les femmes au foyer de banlieue se réunissent aux moyens de transport et aux hôtels de luxe), mais très fidèle aux coutumes et aux modes d’échecs de l’époque. De la notation classique du mouvement, remplacée il y a quelques années, aux tableaux et aux onglets, répliques de celles de l’époque (la série est un véritable paradis pour les fétichistes des planches à damier).

Vérifier l’exactitude

A tout cela s’ajoute que le champion du monde Garry Kasparov et son compatriote new-yorkais (conseillé l’auteur du roman original) Bruce Pandolfini Ils ont veillé jusque dans les moindres détails: puisque les pièces et les planches sont bien placées (erreur plus courante que d’habitude au cinéma) à ce que les jeux sont des répliques de véritables confrontations. Par exemple, le départ décisif et inévitable du dernier épisode est une réplique de celui qui a affronté Vassily Ivanchuk et Patrick Wolff à Bienne en 1993.

Et de manière générale, bien que la série prenne ses libertés (si les professionnels pensaient à leurs mouvements pendant si peu de temps, les jeux dureraient quelques minutes), force est de constater qu’il y a des experts derrière qui conseillent la narration. Ce qu’il n’enlève pas pour qu’il y ait suffisamment de place pour la créativité. Par exemple, les vrais concurrents font souvent évoluer robotiquement des pièces sur le plateau, mais Anna Taylor-Joy a développé pour elle Beth un style plus doux de déplacement des pièces, basé sur son expérience en tant que danseuse.

De plus, et surtout ces détails, qui révèlent sans aucun doute la choyer énorme qui a été mis dans la récréation de l’époque et la représentation à l’écran d’un sport souvent maltraité par des clichés, «Gambit de dama» est très bien raconté. Bien que le récit y donne lieu, il ne recourt pas aux structures typiques déjà épuisées, aux flashbacks continus, et adopte des formes narratives plus traditionnelles et cinématographiques. Il évite efficacement de nombreux clichés d’enfants prodiges et propose une narration rapide et rapide en sept chapitres.

Les mystères de la reine

Mais en plus, il y a un détail supplémentaire, qui témoigne à quel point cette série Netflix est délicieusement pensée. Les états mentaux extraordinaires ont toujours été difficiles à capturer dans les images, pour les rendre compréhensibles par le public: d’une intelligence inhabituelle aux activités créatives, en passant par des états de conscience modifiés. «Gambit de dama» a un peu de tous, et même ainsi, il réussit quand il s’agit d’en parler au spectateur. Scott Frank, co-créateur de la série et réalisateur de tous les épisodes, sait de quoi il parle: l’un de ses premiers scripts était le merveilleux conte de l’enfant surdoué «Little Tate».

De l’idée géniale du plateau au plafond que Beth imagine pour mémoriser et planifier des jeux jusqu’aux grands montages musicaux non d’actualité. En passant, bien sûr, par un équilibre très particulier entre humaniser les joueurs en les transformant en surdoués excentriques et leur faire échanger des dialogues techniques sur les jeux, où il n’y a pas de crainte que le spectateur profane aux échecs perd le fil des annotations. Parce que vraiment il n’est pas nécessaire de les comprendre en détail pour comprendre les labyrinthes mentaux complexes dans lequel les protagonistes se plongent.

Et ainsi, « Queen’s Gambit » effectue son roque le plus risqué: transmet toute la compétitivité et les exigences mentales des échecs de haut niveau sans perdre notre compréhension des conflits de base qui met également sur la table. Autrement dit, comment un sport qui encourage l’isolement et l’étude obsessionnelle fait de Beth la principale rivale de Beth être elle-même. Sans être discursif ni paternaliste, «Gambito de dama» réussit paradoxalement à faire raconter une série sur le sport le plus cérébral du monde, l’une des histoires les plus humaines de l’année.