Lady’s Gambit est saluée par le créateur de Game of Thrones

«Le gambit de la dame» C’est clairement l’une des grandes surprises de ce 2020, puisqu’à ce jour il continue d’occuper une place dans le top 10 des plus regardés du service de streaming Netflix en Amérique latine. La série créée par Alan Scott et mettant en vedette Anya Taylor-Joy, qui fera partie du prochain film «Mad Max», est un succès dont on continuera de parler.

Les critiques spécialisés l’ont déjà mis et lui ont donné le feu vert, ainsi que les téléspectateurs, puisqu’ils en ont fait la mini-série la plus regardée de l’histoire de la plateforme, en plus d’accompagner d’autres grands disques, tels que une augmentation des ventes de jeux d’échecs ou positionner le roman « The Queen’s Gambit » sur la liste des best-sellers 37 ans plus tard.

Cette fois, qui s’est débarrassé des éloges pour la production de Netflix ce n’était ni plus ni moins que George RR Martin, l’auteur des romans de ‘Le Trône de Fer’, qui grâce à HBO a révolutionné le monde des séries au cours de la dernière décennie. Sur votre site web « Pas un blog », a écrit: « Adaptation très fidèle d’un roman très fort … Magnifiquement écrit, interprété et réalisé. Cela m’a beaucoup marqué ».







« Je connais ce monde. Les échecs ont été une grande partie de ma vie au lycée, à l’université, et en particulier dans les années post-universitaires, au début des années 1960. ‘The Queen’s Gambit m’a rappelé cette époque.il a continué. Martin a également été franc: « S’il y a justice, elle devrait gagner plusieurs prix ».

Après ces mots, où il a rappelé sa jeunesse et ses expériences aux échecs, il a conclu: « Dans l’ensemble, un grand morceau de télévision ». George se prépare à nouveau avec HBO pour la série ‘Maison du Dragon’, qui sera adapté de son livre ‘Feu et sang’ (2018) et ça viendra dans l’année 2022.