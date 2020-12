Lady’s Gambit crée une tendance dans la mode européenne

«Le gambit de la dame» est l’un des grands succès de l’année de Netflix, depuis deux mois après sa première sur le service de streaming, continue dans le Top 10 des productions les plus vues et se classe actuellement numéro 6. La fiction créée par Alan Scott, basé sur le roman de 1983 de Walter Tevis, et mettant en vedette Anya Taylor-Joy a atteint de grands objectifs cette année.

Cela vient de battre plusieurs records sur la plate-forme, comment être la mini-série la plus regardée de l’histoire de Netflix avec 62 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours: Il était dans le Top 10 de 92 pays et a passé au moins une journée au n ° 1 sur 63 d’entre eux. Son impact se poursuit: Le roman ‘The Queen’s Gambit’ est entré dans la liste des best-sellers du New York Times 37 ans plus tard.

Son ampleur a également atteint ses milliers de fans, qui a atteint un sommet dans les recherches Google sur « Comment jouer aux échecs » et les ventes de jeux d’échecs ont augmenté de 250% sur eBay. Loin d’arrêter sa portée, le personnage Beth Harmon a imposé les cheveux roux vénitiens à la mode européenne, selon plusieurs experts.







Il s’agit de un rouge terne et ton nom ‘Vénitien’ fait référence à l’ancien pigment utilisé en peinture et obtenu par broyage de minéraux. « Il donne beaucoup de personnalité à ceux qui le portent. Un excellent choix, sans aucun doute. Il illumine de manière spectaculaire », m’a dit Diana Daureo. De son côté, le styliste Eduardo Sanchez commenté: « C’est probablement le ton le plus difficile à maintenir de tous ceux qui composent le nuancier ».

Personne ne peut nier que «Le gambit de la dame» être l’une des séries les plus importantes de l’année. À l’époque, le réalisateur Scott Frank Raconté Le Hollywood Reporter: « Je suis ravi et abasourdi par la réponse. C’est au-delà de tout ce que chacun de nous aurait pu imaginer. ». Frank et Anya Taylor-Joy travailleront à nouveau ensemble dans le futur dans une nouvelle production.