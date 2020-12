Lady Sif pourrait-elle encore revenir?

L’univers cinématographique Marvel ne manque pas de personnages. En plus d’avoir beaucoup de super-héros parmi lesquels puiser, chacun de ces héros a un casting de personnages de soutien qui les entoure pour aider à soutenir leurs histoires.

Thor est un personnage qui a eu beaucoup de personnages secondaires dans le MCU. L’un de ces personnages était Lady Sif, une amie asgardienne de Thor. Sif a disparu du MCU pendant un certain temps, mais il y a de bonnes raisons de penser qu’elle pourrait être de retour. Examinons de plus près son parcours MCU et déterminons où cela a du sens pour un retour.

Qui est Lady Sif?

Jaimie Alexander | Amy Sussman / Getty Images

Selon le wiki MCU, Lady Sif est l’un des alliés les plus proches de Thor. Elle joue un rôle de premier plan dans les deux Thor et Thor: Le Monde des Ténèbres. Elle est amoureuse de Thor, mais son amour devient sans contrepartie alors qu’il tombe amoureux du Dr Jane Foster of Earth. Elle est connue pour être une guerrière féroce, bien qu’être une femme la désavantage aux yeux de certains autres guerriers d’Asgard.

Elle se bat néanmoins férocement et avec honneur aux côtés de Thor, l’aidant à combattre Loki à de nombreuses reprises. Sif a plus tard eu une course en tant que personnage en bonne place sur ABC Agents du SHIELD.

Le sort de Lady Sif dans le MCU

Sif est finalement bannie d’Asgard par Loki (se faisant passer pour Odin), car elle connaît la tromperie de Loki. La proéminence de Sif diminue considérablement dans tout le MCU, du moins sur le film. Elle ne joue aucun rôle dans Thor: Ragnarok au-delà d’une mention passagère. Sa mort se produit hors écran en Avengers: guerre à l’infini quand elle est victime du claquement de Thanos avec la moitié de l’univers connu. Elle revient à la vie lorsque les Avengers inversent la tendance.

Pour les fans de longue date des bandes dessinées Thor, il devait être décevant de voir le traitement de Sif sur grand écran. Même si elle n’allait jamais être plus qu’un personnage secondaire – Thor sera toujours la pièce maîtresse – elle disposait de moins en moins de temps d’écran à mesure que la série progressait.

Cela est en partie dû au fait qu’il n’y a tout simplement pas assez de temps pour faire le tour. Thor a tellement de personnages dans son cercle intime que les servir tous de manière adéquate semblerait impossible. Dans Thor: Ragnarok, par exemple, il existe d’importantes sous-parcelles pour Hulk, Loki et Valkyrie. Cela laissait peu de temps pour tout développement à partir d’autres personnages établis. C’est probablement en partie la raison pour laquelle les cinéastes ont choisi de garder Sif hors d’Asgard.

L’autre option de Sif aurait fait d’elle une victime de la brutalité choquante de Hela, un peu comme les célèbres Warriors Three de Thor. Elle a été épargnée par la mort de Hela et a plutôt péri à cause de Thanos.

Lady Sif pourrait-elle revenir?

Dans un fil Reddit décriant le manque de réaction de Thor envers ses amis, les Warriors Three, qui périssent en Thor: Ragnarok, une affiche évoquait Lady Sif et la possibilité d’un retour. Avec au moins un autre film de Thor prévu pour le MCU en Thor: l’amour et le tonnerre, un retour du personnage aurait beaucoup de sens.

D’une part, elle est l’un des derniers liens restants (et vivants) de Thor avec Asgard. Sa présence dans le film pourrait aider à boucler son histoire. Le film se concentrera également sur le personnage de Jane Foster de Natalie Portman – Sif pourrait également aider à servir son scénario.

Avec de nombreux Asgardiens mourant sous la main d’Hela Thor: Ragnarok, faire revenir Sif serait un moyen facile de la réintroduire. Certains fans pensent que le film est peut-être trop chargé pour l’intégrer, mais elle n’a pas besoin de beaucoup de temps à l’écran pour avoir un impact. Un bref camée suffirait (et serait probablement tout ce qu’elle obtiendrait).

Sif n’est peut-être pas un personnage majeur de l’univers de Thor, mais c’est un personnage important. Ne soyez pas surpris si elle revient après avoir été reléguée à la télévision pendant un certain temps.