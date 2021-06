Lady Nagant survivra-t-elle dans le chapitre 316 de My Hero Academia ? Attentes, spoilers et plus encore !

On rapporte que My Hero Academia est dans les temps. Auparavant, Tous pour un avait envoyé Lady Nagant capturer Midoriya, lui faisant croire que cela la rapprocherait de leur objectif. Cependant, Lady Nagant accrochée au cliffhanger avait prouvé que Tous pour un ne se soucie de personne, que ce soit ses alliés. sa pendaison a suivi Hawks qui l’a attrapée du milieu des airs. Le chapitre 316 de My Hero Academia décidera si Lady Nagant peut le rendre vivant.

Maintenant que Overhaul a la bizarrerie de se régénérer. Cela signifie qu’il peut également ressembler et démonter n’importe quoi à partir de son niveau moléculaire. Le prochain chapitre 316 de MHA pourrait avoir une tournure inattendue des événements. Mais il n’en a pas été beaucoup parlé.

My Hero Academia, Ch. 315 : Un fantôme du passé revient pour maudire une bataille. Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle ! https://t.co/2hU6l0aLF8 pic.twitter.com/wUwimXE4RZ – Shonen Jump (@shonenjump) 6 juin 2021

Date de sortie du chapitre 316 de My Hero Academia

Depuis la dernière mise à jour, My Hero Academia chapitre 316 sortira le 20 mai 2021. Les spoilers du prochain chapitre devraient sortir quelque part en milieu de semaine. Deku et Overhaul peuvent vraiment essayer de sauver Lady Nagant maintenant que nous connaissons ses pouvoirs de régénération.

Où lire le manga My Hero Academia ?

Vous pouvez lire le chapitre 316 de My Hero Academia sur Viz Media et Crunchyroll. Nous préférons que vous le lisiez à partir de sites Web authentiques et soutenons les auteurs. Les trois derniers chapitres sont gratuits sur Viz. Mais pour lire le manga depuis le début, les sites Web nécessitent un abonnement.

