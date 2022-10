Lady : le nouveau film Netflix avec Emma Corrin qui va vous faire perdre

Netflix

Emma Corrin revient sur Netflix avec Dame, son nouveau film. Découvrez ce que c’est et quand il s’ouvre.

© Gettyemma corrine

La quatrième saison de La Couronne Ce fut un succès complet dans le monde entier. En effet, la série montrait l’une des femmes les plus emblématiques de la monarchie britannique : Lady Di. Oui! La princesse du peuple est venue à la série Netflix de la main de emma corrine, qui a ébloui avec son travail dans la bande. Car, ce n’est pas seulement grâce à sa brillante performance qu’elle a attiré l’attention des fans, mais aussi sa ressemblance frappante avec Diana.

A tel point que dans sa quatrième édition La Couronne il a traversé l’écran dans des milliers de foyers et Emma Corrin est devenue une favorite du casting. En fait, grâce à cela, l’actrice a réussi à se catapulter à la renommée internationale. De même, il a réussi à capter l’attention de différentes sociétés de production et s’est retrouvé dans différentes productions. De plus, dans quelques mois, il prépare la première de son nouveau projet qui va de pair avec Netflix.

Il s’agit de L’amant de Lady Chatterley qui atteindra le géant du streaming dans deux mois. Ce sera le 2 décembre que Netflix ajoutera à son catalogue ce long métrage dans lequel Emma Corrin partage l’écran avec Jack O’Connell. Ce film se déroule dans l’Angleterre du 20ème siècle, c’est une adaptation du roman de DH Lawrence paru en 1928 et qui fut interdit. Eh bien, à un certain moment, il était trop avancé pour son époque.

De quoi s’agit-il? Le livre raconte l’histoire de Constance, Lady Chatterley (Emma Corrin), une femme mariée à un aristocrate. Cet homme est fidèle à ses origines nobles, mais il est physiquement handicapé. Elle entretient donc une relation avec l’un des employés de son mari, Oliver. Il est le gardien de leur domaine rural. Cette histoire d’amour amène Lady à connaître la passion, démontrée très explicitement dans le roman.

Sans aucun doute, c’est une histoire dans laquelle les relations humaines, les classes sociales et même la fécondation in vitro seront les principaux protagonistes. En fait, c’est pourquoi l’histoire n’était pas bien vue à l’époque, mais au fil du temps, elle a fini par faire fureur. D’ailleurs, il faut préciser qu’il a connu plus d’une adaptation au cinéma et au petit écran.

