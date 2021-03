Lady Gaga: l’origine de son nom et de ses meilleurs clips

Lady Gaga est peut-être l’un des artistes les plus innovants à avoir émergé au cours des dernières décennies. Sa carrière musicale a commencé à un très jeune âge. Selon ses propres mots, ce sont ses parents qui lui ont inculqué le goût des artistes jazz, soul ou rock, tels que Bruce Spingsteen ou les Beatles.

Il est né le 28 mars 1986 à New York dans une famille d’origine italienne. Cependant, son chemin vers le succès, comme pour de nombreuses autres célébrités, n’a pas été facile.

L’artiste a dû faire face à différents obstacles et même endurer le mépris de ses compagnons d’université, qui à plusieurs reprises l’ont prévenue qu’elle ne serait jamais célèbre. La vérité est que cette prédiction n’aurait pas pu être plus mal faite. C’est que la chanteuse est devenue l’une des reines de la pop contemporaine en très peu de temps.

Elle a su se faire connaître non seulement pour sa musique, mais aussi pour ses regards éloquents et excentriques. Beaucoup se souviendront de cette célèbre robe de viande qu’il portait à l’un des prix de la MTV Video Music Awards. Lady Gaga a tout osé, quelles que soient les opinions des autres.

Lady Gaga: quelle est l’origine de son nom de scène

Malgré sa grande popularité, tout le monde ne sait pas d’où vient son nom de scène. La chanteuse qui fête aujourd’hui ses 35 ans s’appelle Stefanie Joanne Angelina Germanotta Oui le surnom avec lequel elle est connue a surgi d’une manière très décontractée. Au milieu des années 2000, Gaga travaillait dans une salle de concert à Manhattan, chantant la célèbre chanson de Dans quoi Radio Gaga.

De cette façon, sur place, ils ont commencé à l’appeler Gaga puis ils ont ajouté le la demoiselle. Des années plus tard et, sur le point de devenir célèbre, un producteur lui a suggéré d’utiliser ce nom sur son album.

Déjà avec le surnom de Lady Gaga, la chanteuse a commencé à cimenter un voyage sans précédent et avec des scènes vraiment originales. Vous vous êtes peut-être demandé quelles sont ses vidéos les plus excentriques, et bien que la liste soit longue. Ce sont quelques-uns de ceux qui resteront dans la mémoire du public pendant des décennies.

Quelles sont les meilleures vidéos du chanteur

Paparazzi







De son premier album La célébrité, sorti en 2008, est sorti cette chanson appelée Paparazzi. CAvec une garde-robe à noter, Lady Gaga a déjà montré qu’elle était venue à la musique pour rester pour toujours. De plus, ce clip vidéo a la participation, jusqu’à ce moment, d’un inconnu Alexander Skarsgard.

Alexandre







Cette vidéo dure près de 9 minutes et a été réalisée par Steven Klein. Il est sorti en 2010 et certains critiques musicaux l’ont comparé à Vogue, le thème mythique de Madone.

Né comme ça







Une chanson entièrement dédiée à l’amour de soi et à l’acceptation de soi telle que l’on est. Né comme ça Il a reçu plusieurs distinctions, bien qu’il soit également lié à un autre clip vidéo de Madonna. Dans ce cas, c’était Exprimez-vous.

Des millions de raisons







Pour votre album Joanne, Lady Gaga a publié l’un de ses thèmes les plus profonds, Des millions de raisons. Dans le clip vidéo, il est montré à quel point la vie d’un artiste peut être difficile. Avec peu de maquillage, un costume rose, l’artiste se délecte non seulement de chanter mais aussi de jouer de la guitare.

Si, en tant que chanteuse, elle a une solide carrière, depuis quelques années, l’interprète change de cap ou, du moins, transforme sa carrière. Après son rôle dans Une star est née, près de Bradley Cooper, Gaga a admis qu’elle s’était toujours sentie comme une actrice et c’était ce qu’elle voulait faire.

Pour cette performance, elle a été nominée pour un Oscar de la «meilleure actrice» et lui a permis de travailler avec Ridley Scott aujourd’hui sur son nouveau film intitulé Maison de Gucci, avec Adam Driver, Jared Leto et Al Pacino.