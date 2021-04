Lady Gaga et 7 autres chanteuses qui sont passées au théâtre

House of Gucci, le film basé sur le meurtre fatidique de Maurizio Gucci, qui sortira le 24 novembre, a Adam Driver et Lady Gaga en tant que protagonistes. Ce film a réussi à amener la chanteuse à reprendre sa catégorie d’actrice et à se remettre dans la peau d’un personnage qui, dans ce cas, sera l’assassin, Patrizia Reggiani.

Lady Gaga et Adam Driver dans leurs rôles de House of Gucci. Photo: (IMDB)



Cependant, Lady Gaga Ce n’est pas la seule musique qui s’est arrêtée, pour le moment, accrochée au micro pour démontrer son talent devant les caméras. Mais, en plus de son cas, il y a sept autres chanteurs qui ont vécu la même expérience.

7 chanteurs qui sont passés au théâtre

Mariah Carey:

L’interprète a eu deux expériences cinématographiques. Le premier était en Briller, un film où son succès fut faible et sa performance passa presque inaperçue, mais c’était en Précieux où elle a réussi à se revendiquer comme actrice.

Beyoncé:

Sa carrière d’actrice est bien plus longue puisqu’elle a participé à Destiny´s Child, Austin Powers dans Goldmember, Cadillac Records et, dans Dreamgirls a eu une performance tout à fait remarquable.







Justin Timberlake:

Dans son cas, peu de gens savent qu’avant de devenir acteur de genres divers, Justin Timberlake était chanteur. Après avoir réussi dans le groupe N Sync, a traversé des films comme Mauvais enseignant, amis avec avantages, comportement modèle et de plus.

Justin Timberlake dans son rôle sur Friends With Benefits. Photo: (IMDB)



Eminem:

Il est l’un des rappeurs les plus emblématiques du monde, mais c’est grâce à son rôle principal dans le film 8 milles qui a acquis une reconnaissance internationale. Dans ce film, le chanteur raconte une histoire très similaire à sa vraie vie.







Jennifer Lopez:

Elle est l’une des chanteuses qui ont le plus joué en tant qu’actrice. Cependant, son niveau d’acteur n’a jamais été aussi important et applaudi que sa voix imposante et ses performances sur scène.







Madone:

Elle est, sans aucun doute, l’une des artistes les plus influentes au monde, s’établissant entre les années 80 et 90. Mais, elle a également fait un grand pas en tant qu’acteur, en particulier dans le film dans lequel elle a joué, Éviter de, avec lequel il a remporté un Golden Globe.







Nick Jonas:

Il est devenu célèbre pour être l’un des trois membres du groupe Los Hermanos Jonas, mais sa carrière musicale s’ajoute également à son temps dans différentes bandes. En plus de Camp Rock, où il a commencé, il a également fait face à des rôles dans Attention à ce que vous souhaitez, Jumanji: Bienvenue dans la jungle et a fait une apparition étrange dans la série Hawaï cinq – 0.