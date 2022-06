Lady Gaga est en pourparlers pour jouer dans la suite de Joker, peut-être en tant que Harley Quinn

Il a été confirmé la semaine dernière qu’un film de suivi est officiellement en préparation et tout le monde se demande maintenant ce que le personnage de Joaquin Phoenix va faire ensuite.

Des initiés d’Hollywood ont déclaré au média que Gaga pourrait rejoindre Joker : Folie à deux et elle pourrait éventuellement jouer Harley Quinn.

Ce rôle a été joué par Margot Robbie dans le passé, mais le nouveau look de Gaga, Quinn, fonctionnerait dans un univers différent de celui de l’acteur australien.

Joker et Quinn se rencontrent à l’asile d’Arkham, où Harley agit en tant que psychothérapeute du méchant. Elle devient bientôt fascinée par le prisonnier et le rejoint dans sa quête de folie et de chaos.