 »Lady Gaga est choisie pour jouer Harley Quinn », déclare le réalisateur de Joker 2

le directeur de la photographie Laurent Sherqui travaille actuellement sur »Joker : Folie à deux », la suite du film mettant en vedette joaquin phénixa applaudi le travail de Lady Gaga jouer à Harley Quinn. Dans un podcast, Sher a assuré que Gaga est celle choisie pour interpréter cette nouvelle version de Harley, apportant le même niveau que Phoenix a livré dans le premier opus.

« Elle va très bien s’intégrer dans ce film et créer une sorte de magie similaire à ce que Joaquin s’est apporté », a-t-il déclaré à propos de Gaga. « La combinaison des deux sera exactement ce que nous espérons, ce qui est excitant, et nous trouverons de la magie tous les jours sur le plateau. Espérons que nous aurons aussi un peu de folie là-bas. Nous aimons quand il y a un peu de chaos. »

» Folie à Deux » commencera la production le 5 novembre 2022, avec un tournage situé à New York et Los Angeles. Selon le synopsis officiel de la suite, « La suite musicale suit Harley Quinn, la psychiatre d’Arkham Asylum qui tombe amoureuse de son patient Arthur Fleck, alias Joker. »

La décision de choisir Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn a surpris tous les fans, compte tenu du fait que l’actrice margot robbie a joué le personnage depuis « Suicide Squad » en 2016. Malgré cela, Robbie elle-même a déclaré qu’elle n’avait aucun problème à partager le personnage et a applaudi la décision de casting de Todd Phillips.

« Tout ce que je veux, c’est que Harley Quinn soit l’un de ces personnages dans la façon dont Macbeth ou Batman vont toujours, vous savez, de grand acteur à grand acteur », a déclaré Robbie, qui a également mis sa confiance dans le fait que Gaga fera « quelque chose de grand ». » avec son caractère commun.

Les fans attendent également de voir Brandon Gleeson, qui a récemment rejoint le casting vedette, a déclaré que sa décision était venue de travailler avec Joaquin Phoenix auparavant sur » The Village » et d’avoir une bonne expérience avec lui. L’acteur a expliqué que la performance de Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck était une « réalisation extraordinaire » et qu’en tant que telle, « Phillips n’a pas eu à lui demander deux fois » pour participer au projet.

D’autres acteurs qui rejoindront également le projet sont Catherine Kene dans un rôle encore à définir, Jacob Lofland en tant que détenu à l’asile qui développe une relation avec Arthur Fleck. L’actrice Zazie Beetzreviendra dans le rôle de Sophie Dumond, la voisine dont Arthur tombe amoureux dans le premier film.

»Joker: Folie à Deux » devrait sortir en salles le 4 octobre 2024.