Lady Gaga en pourparlers pour incarner Harley Quinn dans Joker 2, qui sera une comédie musicale

Un grand nom serait en pourparlers pour rejoindre le casting de Joker 2qui est entré en développement sous le titre provisoire de Joker : Folie à deux. THR rapporte que l’icône de la culture pop Lady Gaga, qui a connu un grand succès à la fois au cinéma et en musique, est en pourparlers précoces pour jouer dans le film. Si ces pourparlers aboutissent, Gaga jouera le rôle d’une nouvelle incarnation de Harley Quinn, le supervillain joué par Margot Robbie dans le DCEU.

Selon le rapport, Joker 2 est également développé en tant que comédie musicale, un contraste frappant avec le drame sombre qui était le film original. Cela peut expliquer pourquoi Gaga est en tête de liste pour jouer Harley Quinn, compte tenu de son succès avéré à la fois dans le jeu d’acteur et dans la musique. Bien sûr, cela ne fait certainement pas de mal qu’elle ressemble physiquement au supervillain aux cheveux blonds.

C’est tout récemment que Todd Phillips a confirmé que Joker 2 était enfin en développement après des mois de rumeurs. Il a publié une image de la page de couverture du scénario sur les réseaux sociaux, avec la phrase « Folie à deux » faisant référence à un trouble mental qui affecte deux personnes ou plus. Le titre a conduit à la spéculation qu’il pourrait y avoir deux Jokers différents dans le film, tandis que d’autres ont émis l’hypothèse que cela pourrait signifier que Harley Quinn serait présenté.

Le décor était certainement planté pour ce dernier, car Joker semblait se terminer avec l’enfermement d’Arthur Fleck dans un hôpital psychiatrique. Harley Quinn a été introduit à l’origine en Batman : la série animée en tant que psychiatre à Arkham Asylum qui est manipulé par le Joker pour tomber amoureux de lui et faciliter son évasion. Il n’est pas clair si Joker 2 incorporerait cette même histoire d’origine pour le personnage ou si Phillips a quelque chose de complètement différent prévu pour Harley.

Lady Gaga est connue dans le monde entier pour ses succès en tête des charts, notamment « Just Dance », « Poker Face », « Born This Way » et bien d’autres. Depuis, elle a impressionné les critiques avec ses talents d’actrice avec un rôle principal dans le film à succès Une star est née, remportant une nomination pour la meilleure actrice aux Oscars ainsi qu’une victoire pour la meilleure chanson originale pour « Shallow », qui figurait sur sa bande originale. Plus récemment, Gaga a joué un rôle principal dans le film de Ridley Scott Maison Gucci aux côtés d’Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons et Al Pacino.

Joker a dépassé 1 milliard de dollars avec un budget modeste

Joker a été un succès incroyable pour Warner Bros., c’est le moins qu’on puisse dire. Bien qu’il disposait d’un budget assez modeste pour un film basé sur une bande dessinée, coûtant environ 60 à 70 millions de dollars à produire, il est devenu l’un des films les plus rentables de tous les temps lors de sa sortie. Dans le monde entier, le film a encaissé plus d’un milliard de dollars pour prouver que des films autonomes sur les personnages de DC peuvent exister aux côtés du DCEU et toujours réussir.

Phillips craignait initialement de faire une suite, il a donc fallu un certain temps pour l’annonce officielle de Joker 2 Compte tenu du succès de l’original, Warner Bros. était impatient de lancer le bal, mais Phillips semblait attendre la bonne idée. Cette idée semble être une comédie musicale avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn.

Joker 2 n’a pas encore de date de sortie officielle.