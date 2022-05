Lady Gaga dévoile le clip du nouveau single de Top Gun : Maverick Soundtrack

La chanteuse et actrice emblématique Lady Gaga vient de dévoiler son nouveau clip vidéo. En vedette sur la bande originale de la suite à venir Top Gun : Maverick et désormais disponible en précommande, « Hold My Hand » de Gaga rend hommage aux Pistolet supérieur films avec sa vidéo, montrant même Gaga portant la veste originale de Tom Cruise. Vous pouvez regarder la vidéo musicale ci-dessous.

La vidéo « Hold My Hand » a été réalisée par Joe Kosinski, le réalisateur de Top Gun : Maverick. Il comprend des décors utilisés pour la suite ainsi que des scènes émotionnelles de l’original Pistolet supérieur. « Hold My Hand » a fait ses débuts cette semaine via Interscope Records où il a été acclamé en parlant de mettre Gaga en lice pour la course aux Oscars de l’année prochaine.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le single a été écrit spécialement pour Maverick et est présenté tout au long du film. Lady Gaga a produit la chanson avec BloodPop, avec une production supplémentaire de Benjamin Rice. Sa version cinématographique présentée dans le film comprend une production et une partition supplémentaires de Harold Faltermeyer et du lauréat d’un Oscar Hans Zimmer. « Hold My Hand » marque également le retour de Gaga à l’écriture et à la production de musique originale pour le film après le succès de la bande originale de 2018 Une star est née. Cette bande originale a valu à Gaga un Oscar, quatre Grammys, un BAFTA Award, un Golden Globe Award et un Critics ‘Choice Award.

Top Gun : Maverick ramène Tom Cruise pour une nouvelle aventure dans les airs





Skydance Médias

Réalisé par Joseph Kosinski, Top Gun : Maverick est écrit par Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie et est basé sur une histoire de Peter Craig et Justin Marks. Le film ramène Tom Cruise pour reprendre son rôle de Pete Mitchell, alias Maverick, et Tom « Iceman » Kazansky de Val Kilmer revient également. Le film met également en vedette Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman et Ed Harris.

Vous pouvez lire le synopsis officiel de Top Gun : Maverick au dessous de.

« Top Gun : Maverick rend visite à Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) après plus de trente ans de service comme l’un des meilleurs aviateurs de la Marine. Maverick est là où il appartient – repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement de grade qui le mettrait à la terre. Lorsqu’il se retrouve à former un détachement de diplômés de TOPGUN pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’en a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : « Rooster », le fils du défunt ami de Maverick et Officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ». Face à un avenir incertain et face aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour la piloter. »

Top Gun : Maverick devrait sortir dans les salles de cinéma le 27 mai 2022. Cela survient après plusieurs retards importants, et avec cette suite qui est l’une des sorties les plus attendues de l’année, il y a de fortes chances qu’elle fasse sensation lorsqu’elle atterrira à la boîte bureau plus tard ce mois-ci.





Jennifer Gray dit que Johnny Depp est devenu « fou jaloux et paranoïaque » lors d’un court engagement

Lire la suite





A propos de l’auteur