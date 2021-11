Lady Gaga détaille sa façon d’agir dans « House of Gucci »

Dans quelques semaines, Ridley Scott sortira son deuxième long métrage de 2021 : « House of Gucci ». Inspiré du livre publié par Sara Gay Forden en 2001, il présentera l’histoire de Maurizio Gucci, patron de la maison de couture mondialement connue qui porte son nom de famille, sa relation avec sa femme Patrizia Reggiani et le complot pour l’assassiner qu’elle a mis en place. ensemble quand il a découvert leur liaison extraconjugale.

Le film met en vedette la chanteuse pop acclamée Lady Gaga dans le rôle de Reggiani, tandis que Gucci est interprété par l’acteur Adam Driver, jouant dans un film en préparation depuis plus de vingt ans, subissant des changements de scénario et de réalisateur en cours de développement, générer de grandes attentes depuis la confirmation de Scott en tant que directeur.

Lors d’une récente conversation avec Vogue, Gaga a partagé quelques mots sur le travail épuisant qu’il a fallu pour développer son personnage dans « House of Gucci ». Pendant les trois années de préparation avant le début du tournage, il a commencé à parler de manière cohérente avec l’accent Reggiani pendant neuf mois consécutifs, en plus de maintenir son personnage pendant un an et demi, avec ou sans caméras présentes.

« Cela fait trois ans que j’ai commencé à travailler dessus et je serai complètement honnête et transparent. J’ai vécu comme elle pendant un an et demi. Et j’ai parlé d’eux avec un accent pendant neuf mois. Hors caméra. Je n’ai jamais rompu le caractère, je suis resté avec elle », a déclaré Gaga.

Après avoir joué un rôle majeur dans la cinquième saison de « American Horror Story » et après avoir eu quelques seconds rôles dans divers films, Lady Gaga s’est révélée comme une force d’acteur de grand talent en 2018 avec « A Star Is Born ». Avec Bradley Cooper, également le réalisateur du film.

La gagnante de 12 Grammy serait nominée pour un Oscar dans la catégorie « Meilleure actrice », en plus de recevoir le prix de « Meilleure chanson originale » pour « Shallow », c’est pourquoi sa participation à « Howse of Gucci » a attentes élevées, à la fois de ses fans et des critiques en général.