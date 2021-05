Lady Gaga couvre un chat malodorant dans Friends: Les retrouvailles et les fans l’adorent

Enfin, Amis: La Réunion présenté en première sur HBO Max cette semaine, et un moment marquant pour de nombreux fans a été la reprise de « Smelly Cat » par Lady Gaga. Mettant en vedette les six principaux membres de la distribution originale se remémorant la série, la spéciale a ramené Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Une variété d’invités spéciaux ont également été inclus dans la spéciale, y compris la superfan Lady Gaga.

Dans le segment, Lisa Kudrow interprète la chanson classique de Phoebe quand qui vient soudainement mais Lady Gaga. La chanteuse de « Born This Way », déguisée comme Phoebe est apparue sur la sitcom originale, propose de se joindre à nous et de donner une tournure à « Smelly Cat ». Après que Gaga ait chanté un couplet, les deux finissent par chanter la chanson ensemble. Un refrain gospel rejoint même la chanson à la fin du segment. La scène a depuis été partagée sur les réseaux sociaux, où elle a rapidement recueilli des millions de vues de la part des fans.

« Je suis désolé mais Lady Gaga peut rendre Smelly Cat absolument giflé », a posté Liv Marks sur Twitter, partageant un clip vidéo du duo.

Je suis désolé mais Lady Gaga peut faire gifler Smelly Cat pic.twitter.com/V9DgdcJbso – Liv Marks (@OliviaLilyMarks) 27 mai 2021

« Lady Gaga chantant un chat malodorant avec Lisa Kudrow en m’habillant comme Phoebe est quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin », lit-on dans un autre tweet.

lady gaga chantant un chat malodorant avec lisa kudrow en m’habillant comme phoebe est quelque chose dont je ne savais pas que j’avais besoin #FriendsReunionpic.twitter.com/87vQUUzx1M – Allure (@alluregagaa) 27 mai 2021

« Gaga et Phoebe interprètent ensemble Smelly Cat !!!! C’est une interaction si douce et si mignonne », déclare un autre fan. « 2 femmes qui n’ont jamais eu peur d’être autre qu’eux-mêmes et qui ont toujours été célébrées pour cela. »

Gaga et Phoebe interprètent ensemble Smelly Cat !!!! Une interaction si douce et si mignonne ???? 2 femmes qui n’ont jamais eu peur de n’être qu’eux-mêmes et qui ont toujours été célébrées pour ça ???? #FriendsReunion – ✨MIKEY✨ (@isthismichael) 27 mai 2021

Un tweet dit: « Cher @ladygaga & @LisaKudrow: Je me demande sérieusement pourquoi le remix gospel #SmellyCat n’est pas disponible pour diffuser / télécharger / acheter / posséder / chérir pour toujours. Amis veuillez résoudre ce problème immédiatement. «

« Lady Gaga et Lisa Kudrow exécutant ensemble un chat puant est quelque chose qui sort tout droit de mes rêves de fièvre », écrit un autre spectateur.

lady gaga et lisa kudrow exécutant un chat malodorant ensemble est quelque chose tout droit sorti de mes rêves de fièvre – HK ???? ✨ (@ HKeryl94) 28 mai 2021

Et un autre fan a posté: « Je dois dire, même si j’ai trouvé les ‘invités’ sélectionnés pour le Amis Réunion pour être vraiment aléatoire (à part ceux qui sont apparus dans la série, évidemment); Gaga chantant #SmellyCat avec Lisa m’a fait sourire d’une oreille à l’autre. «

Je dois dire, même si j’ai trouvé les « invités » sélectionnés pour le #FriendsReunion être vraiment aléatoire (autre que ceux qui sont apparus dans la série, évidemment); Chant Gaga #Chat odorant avec Lisa m’a fait sourire d’une oreille à l’autre. pic.twitter.com/yFS2sWpycQ – DocJen ???????????????????????? (@ JenT_4) 28 mai 2021

Avec Lady Gaga, certains des autres invités célèbres à apparaître sur la spéciale incluent Cara Delevingne, Cindy Crawford, Kit Harington, Thomas Lennon, Reese Witherspoon, David Beckham, Tom Selleck et Mindy Kaling. Les caractéristiques spéciales des recréations des décors originaux de la série, comme l’appartement et le café Central Perk, ainsi que des lectures de table et des interviews avec les acteurs. Des images des coulisses de la réalisation de la série sont également montrées et les acteurs révèlent des histoires sur la production jamais racontées auparavant.

Amis Le co-créateur David Crane dit qu’il n’y a aucun intérêt à faire un redémarrage ou une reprise de la série, mais faire de l’émission de réunion en tant que spéciale unique avait du sens.

«L’idée de faire un redémarrage ou quoi que ce soit où vous revoyez les personnages était hors de propos», a récemment déclaré Crane à THR. « Nous avons terminé la série comme nous voulions la terminer, et l’idée de revisiter les personnages n’a jamais été intéressante. Mais même une réunion, j’étais inquiète. Mais [director] Ben Winston a présenté sa vision et je me suis retrouvé vraiment excité. J’ai quitté cette réunion en disant: ‘Oh, cela pourrait en fait être très cool.’ «

Amis: La Réunion est maintenant diffusé sur HBO Max. Vous pouvez voir ce que les autres disent du duo « Smelly Cat » avec Lady Gaga et + Lisa Kudrow sur Twitter.

Je viens de regarder la réunion d’amis

La meilleure partie pour moi était Lisa Kudrow et Lady Gaga chantant ensemble un chat malodorant ???? – Faisal Ahmed (@ Felixfaisal46) 28 mai 2021

C’était tellement bouleversant de regarder Lady Gaga chanter Smelly Cat avec Lisa Kudrow. ??????????????????????? pic.twitter.com/MenhXZhCze – Olive (@OlivesCrossing) 27 mai 2021

LISA KUDROW ET LADY GAGA CHANTENT ENSEMBLE, MA VIE EST COMPLÈTE !! #FriendsReunionpic.twitter.com/JdJqRk4P8E – Cerys Emily ♡ (@Cerys_Emily_x) 27 mai 2021

lady gaga chantant un chat malodorant sur des amis est tout ce dont je ne savais pas avoir besoin aujourd’hui pic.twitter.com/YJEtuB1vgK – Nᴀᴛʜᴀɴ (@xnathan_bx) 27 mai 2021

