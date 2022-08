Lady Gaga confirme qu’elle jouera dans Joker 2 « en tant que Harley Quinn »

La chanteuse et actrice a publié un teaser sur ses comptes de médias sociaux qui a révélé qu’elle avait été choisie pour le film dont la sortie est prévue en octobre 2024.

On ne sait pas encore quel rôle elle a décroché, mais il y a eu des rumeurs pendant des semaines selon lesquelles elle jouerait Harley Quinn.

Cependant, il convient de noter que le terme « intérêt amoureux » est très unilatéral car le Joker dans les bandes dessinées ne rend pas vraiment la pareille aux sentiments de Harley et le couple est dans une relation toxique et abusive.

Ce rôle a été joué par Margot Robbie dans le passé, mais le nouveau look de Gaga, Quinn, fonctionnerait dans un univers différent de celui de l’acteur australien.

Joker et Quinn se rencontrent à l’asile d’Arkham, où Harley agit en tant que psychothérapeute du méchant. Elle devient bientôt fascinée par le prisonnier et le rejoint dans sa quête de folie et de chaos.