Lady Gaga chante le classique de Eater Parade dans Joke 2 Set Video

Lady Gaga brille vocalement sur le plateau de Joker : Folie à deux. Après son arrivée sur le plateau il y a quelques semaines, la chanteuse et actrice n’a cessé de devenir virale. D’abord, avec les fuites des premières images de son look complet Harley Quinn, et maintenant, avec une vidéo où Gaga est entendue chanter, « We’re a Couple of Swells » du film de 1948 Défilé de Pâques.





Bien que la vidéo puisse simplement être celle de l’actrice chantant la chanson sans raison apparente, les rumeurs selon lesquelles la suite tant attendue serait une comédie musicale sont alimentées par des informations publiées sur Twitter (via allurequinn):

Défilé de Pâques est un film musical renommé mettant en vedette Fred Astaire et Judy Garland, qui raconte l’histoire d’un danseur qui décide de remplacer son partenaire professionnel habituel par la danseuse étoile qu’il trouve. Le hasard fait croiser son chemin à un grand artiste, vers qui il se sentira immédiatement attiré.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Si Joker : Folie à deux finit par être une comédie musicale, « We’re a Couple of Swells » s’intègre définitivement dans l’histoire, surtout si les rumeurs récentes sur l’origine de Harley sont passées d’un médecin de l’asile d’Arkham à un patient, ce qui signifierait pour elle et Arthur de partager un perception délirante de la réalité.





À quoi s’attendre de Joker : Folie à deux

Joker 2 se déroulera principalement à Arkham Asylum et racontera l’histoire toxique et tordue de la romance entre Harley et Joker, qui se sont rencontrés dans l’emblématique bâtiment de Gotham City, à l’origine en Batman : la série animée. Dans la série, le personnage joué par Gaga est présenté comme Harleen Frances Quinzel, une psychiatre manipulée par son propre patient.

Folie à Deux est une expression française qui signifie illusion ou maladie mentale partagée par deux personnes en étroite association. Cela suggère une connexion plus profonde entre les deux personnages principaux.

Avec Gaga et le retour de Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck, le film mettra en vedette Zazie Beetz, qui est apparue dans le premier film en tant que voisine d’Arthur, Sophie, aux côtés de Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawtey et Jacob Lofland.

Joker : Folie à deux fera partie des nouveaux DCU Elseworlds, qui sont des projets indépendants qui n’auront aucun rapport avec le canon principal, tels que Le Batmanqui travaille également sur sa suite en ce moment.

Le film réalisé par Todd Phillips arrivera dans les salles le 4 octobre 2024.